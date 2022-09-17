馮德萊恩：我深信烏克蘭將贏得這場戰爭，支持對烏提供坦克

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月15日再次到訪烏克蘭首都基輔，並在當地逗留期間接受了《基輔獨立報》的專訪。她表示：“我深信你們會贏得這場戰爭”。馮德萊恩說：“當然，將有許多、許多年的重建工作。但是，這也是我們應該一起做的”。馮德萊恩另在接受德國《圖片報》採訪時呼籲歐洲國家向烏克蘭提供坦克等其所需要的武器。

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馮德萊恩在採訪中指出：“普京總是試圖在可能有裂縫的地方分裂我們，但很高興看到他從來沒有成功過。”她告訴《基輔獨立報》稱，目前歐洲的能源危機和嚴重的通貨膨脹不會阻止歐盟對烏克蘭的支持。她補充說，即使沒有俄羅斯天然氣，歐洲也會為冬季做好準備。

據馮德萊恩介紹，自2月以來，歐盟機構和歐盟成員國已向烏克蘭提供了超過190億歐元。在她2月以來第三次訪問基輔的當天，歐盟又向烏克蘭提供了5億歐元，同時歐洲議會同意推出新的50億歐元支持計畫。

馮德萊恩說：“現如今歐盟和烏克蘭之間的紐帶比以往任何時候都更加牢固”。她談到了俄羅斯策畫的能源危機，普京在盟友中挑起不滿的企圖，以及為什麼看到烏克蘭贏得這場戰爭至關重要。

隨着戰爭即將進入第七個月，馮德萊恩表示：“我們的任務是說服每個人，並帶着大家一起努力，這場鬥爭對我們非常重要。”為了阻止歐洲對烏克蘭的支持，俄羅斯在9月初關閉了北溪1號天然氣管道，此前幾個月俄羅斯對歐洲的天然氣供應不斷減少。

馮德萊恩說，對此歐洲已經準備好了。“我們預計到普京會關閉北溪1號。所以我們努力工作，從俄羅斯轉向其他供應商，可靠的供應，例如美國或挪威，”她說。

馮德萊恩談到：“說到來自俄羅斯的化石燃料，的確，我們已經制裁了煤炭，我們正在關閉石油，而俄羅斯的天然氣已經急劇下降”。她說：“在戰爭開始時，俄羅斯提供所有進口天然氣的40%。現在已經下降到9%，而且這個過程將繼續下去。”

馮德萊恩提及，全球範圍內的能源都很稀缺，因此，價格仍將居高不下，然而，情況並不像看上去那麼糟糕。她說：“我們有85%的儲氣罐被填滿了”。馮德萊恩指出：“而且我們要求人們不僅要節約天然氣，還要節約電力。每個人都必須盡自己的一份力量”。

在回答歐洲過去在與俄羅斯打交道時為何盲目的問題時，馮德萊恩說，這“非常難以”評估。與俄羅斯的個人聯繫可能是其中一個因素。

馮德萊恩解釋說：“我在（歐盟國情咨文）演講中說，我們應該更多地聽取中歐和東歐國家的意見”。她補充說：“我們本應更多地聽取烏克蘭的意見，我們也應該更多地聽取——或更認真地對待普京所說的話，因為他在發動這場戰爭前幾個月就已經暴露了他的看法”。

馮德萊恩表示，現如今，是時候克服過去的錯誤了，歐洲正在強烈支持烏克蘭的事業，在政治上、軍事上和財政上。烏克蘭總理什米加爾（Denys Chmygal）此前提及，其國家2023年的預算赤字可能達到380億美元左右。烏方希望所有合作夥伴都能參與進來。馮德萊恩說：“這將是艱難的，......但這當然是可以做到的”。

就烏克蘭加入歐盟的進程問題，馮德萊恩說：“我現在觀察到，入歐進程正在順利進行”。不過，她補充說，烏方有必要展示一定的改革成就，“這需要一些時間”。馮德萊恩說，由於烏克蘭的目標是加入歐盟，強化烏克蘭的經濟至關重要。“這是這裡成功的支柱，”她說。

針對烏軍近期在烏克蘭東北部的反攻中所取得的成功，馮德萊恩表示：“我深信你們會贏得這場戰爭”。她說：“當然，將有許多、許多年的重建工作。但是，這也是我們應該一起做的”。

在馮德萊恩看來，只能由烏克蘭來決定以何種條件結束戰爭。她說：“有一個明確的規則。條件是由烏克蘭確定的。這是你們的決定”。她補充說：“這對歐盟和國家元首、政府首腦來說是一個非常明確的原則，因為你們是一個主權國家，關乎你們的未來。”

馮德萊恩另在接受德國《圖片報》專訪時表示，“如果他們（烏克蘭）說他們需要作戰坦克，那麼我們應該認真對待，並向他們提供這些坦克”。她補充說：“烏克蘭很清楚其需要什麼來保護生命和捍衛自己”。

馮德萊恩肯定地說：“我贊成歐洲國家提供烏克蘭實際需要的東西。畢竟，烏克蘭人正在證明，如果他們有正確的軍事手段，他們可以保護自己”。

馮德萊恩回顧說，烏克蘭人正在“為我們所有人打這場仗。現在需要的是民主的勝利。這就是為什麼烏克蘭獲得其所需要的所有武器是如此重要。”