伊久姆萬人坑：歐盟主席國要求設立特別法庭徹查

烏克蘭/歐盟/伊久姆埋人坑

歐盟輪值主席國捷克周六呼籲成立一個特別國際法庭，徹底調查烏克蘭東部伊久姆新被發現的亂葬崗²慘案。烏克蘭指控在剛從俄羅斯軍隊手中奪回的伊久姆鎮附近松林里發現數百具屍體被掩埋。世界多國對伊久姆亂葬崗表達震驚與譴責。聯合國人權高級專員機構許諾派出調查組織作出釐清調查。

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據法新社報道，歐盟輪值主席國捷克共和國呼籲為伊久姆設立特別法庭。據捷克外交部長揚-利帕夫斯基（Jan Lipavsky）周六在推特上說："在21世紀，對平民的這種攻擊是不可想象，也是令人憎惡的。"捷克是歐盟的輪值主席國。利帕夫斯基稱，“我呼籲迅速建立一個特別國際法庭。”

烏克蘭當局周五報告說，"450具帶有暴力死亡和酷刑痕跡的平民屍體被埋在伊久姆郊區的一片樹林中。伊久姆所在地區警察官員謝爾蓋-博特維諾夫（Sergei Botvinov）說，“我們現已知道，亂葬崗里的死者有些人是遭行刑槍殺，有些人死於炮火，有的人死於地雷爆炸。” 謝爾蓋-博特維諾夫說："許多屍體還沒有被確認"。

烏克蘭總統澤連斯基周六晚上宣布，"挖掘過程正在繼續"。"他說：“已經發現了新的酷刑證據。”法新社記者在現場看到，至少有一具屍體的雙手被繩子綁住。澤連斯基說："在哈爾科夫地區西北部的不同被奪回的城鎮，已經發現了10多個酷刑室。"伊久姆就在那裡。澤連斯基指控說，在被佔領土上，酷刑是一種普遍的做法。“這就是納粹的所作所為。” 他說，“這就是ruscists"（俄羅斯法西斯）的所作所為。” 澤連斯基稱決心要"在戰場上和法庭上 "找到這些犯罪責任人。

烏克蘭人權官員德米特羅-盧比涅茨談到 "可能有超過1000名烏克蘭公民在被奪回的地區被發現受到過酷刑和殺害"。

在俄羅斯軍隊被趕出基輔附近的五個多月後，這一可怕的發現在西方引起了新的憤慨，俄羅斯軍隊留下了數百具平民的屍體，其中一些有酷刑和行刑處決的痕跡，特別是在布特查地區。

烏克蘭總統澤連斯基敦促，“世界必須對這一切作出反應。” 澤連斯基在周五晚間的視頻信息中說："俄羅斯在伊久姆重複了它在布查所做的事情。"澤連斯基歡迎聯合國宣布向該地區派遣一個調查小組。

美國和歐盟都對伊久姆埋人坑事件表示憤慨，認為俄羅斯領導人應承擔責任。歐洲外交部長何塞普-博雷利說將 "追究責任"。歐盟委員會主席馮德萊恩說，她希望俄羅斯總統普京因戰爭罪而應當面臨國際司法。