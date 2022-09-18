俄著名女歌手普加喬娃公開反戰，要求俄司法部認定其為“外國代理人”

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俄羅斯流行音樂天後阿拉•普加喬娃（Alla Pugacheva）9月18日通過其社交媒體Instagram賬戶公開表示反對烏克蘭戰爭，及“我們的男孩們為了虛幻的目標而死亡”。她還向俄羅斯司法部發出呼籲，要求將她列為“外國代理人”，以聲援她的丈夫、因反戰而被列為“外國代理人”的喜劇演員馬克西姆·加爾金（Maxim Galkin）。

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現年73歲的普加喬娃自1965年以來在前蘇聯時期的歌唱舞台上活躍至今。她周日通過Instagram平台表示：“我請求你們將我列入我所愛的國家的外國代理人行列，因為我與我丈夫團結一致。”

普加喬娃補充說：“因為我聲援我的丈夫——一個誠實、正直和真誠的人，一個真正的、廉潔的俄羅斯愛國者，他希望他的祖國在和平中繁榮，有言論自由，並希望結束我們的男孩們為虛幻的目標而死亡，這使我們的國家變成了一個賤民國家，使我們的公民的生活成為負擔。”

普加喬娃的丈夫俄羅斯電視節目主持人、喜劇演員兼歌手加爾金周五被俄羅斯司法部列入“外國代理人”名單。現年46歲的加爾金是普加喬娃的第五任丈夫，他們於2011年結婚。

4月，加爾金在譴責導彈襲擊造成烏克蘭一名三歲兒童死亡後，被從他的黃金時段電視節目中取消。由於他的反戰觀點，加爾金還失去了多個廣告合同。加爾金對俄羅斯出兵烏克蘭進行公開的批評，使他站在了普京當局的對立面。加爾金被指控代表烏克蘭在俄羅斯開展政治活動並接受烏方的資助。

對此，加爾金回應稱：“我不參與政治活動。我從事幽默類型，政治諷刺。我已經這樣做了 28 年了。如果我向該類型之外的訂閱者或觀眾發表講話，我會以絕對的誠意和對自己誠實的態度來做。司法部，誠意和誠實不會支付體面的人，我希望我是其中之一。我不賣我的意見和想法，也不買別人的。我不從事良心交易”。

加爾金提及，“至於烏克蘭，有一次，嗯，大約十年前，當我在那裡舉辦音樂會時，我收到了錢。但多年來我沒有收到烏克蘭的一分錢。”

據了解，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，普加喬娃、加爾金和他們的2個孩子在3月去了以色列。加爾金利用夏天在以色列和歐洲巡迴演出單人脫口秀，就對烏戰爭和普京進行了強烈的批評。

8月，普加喬娃返回俄羅斯，俄羅斯官媒援引她的話說，她回來是為了“把事情安排好，在我和你們的腦子裡”。當時媒體報導說，普加喬娃計畫在9月1日送她的孩子們照常上學。