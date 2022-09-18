英國有條不紊舉辦女王葬禮

英國/女王

英國女王的告別儀式臨近，外國領導人已經紛紛動身，官方代表團已在不斷湧入英國。在周一國葬之前，公眾希望在今天向伊麗莎白女王的靈柩致意的時間只剩下幾個小時，雖然向女王致意的民眾聚集不息，但英國顯示嚴謹肅穆有條不紊舉辦舉世無比的葬儀。

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美國總統拜登與他的妻子吉爾於周六晚間抵達倫敦，並將與包括法國昨天馬克龍在內的外國元首一起，在周日晚些時候接受查理三世邀請會見，這是這位73歲的新君主的第一次重要外交會議活動。

他們將於周一上午在1953年伊麗莎白二世加冕的威斯敏斯特教堂的2000名賓客中再次會面，以表達自9月8日這位具有全球知名度的君主去世以來，崇高敬意。公眾仍將在當天6:30（05:30GMT）之前，在英國議會最古老的房間威斯敏斯特廳（Westminster Hall）外，對女王靈柩表達敬意。

但鑒於等待向女王靈柩的時間過長，預計到今天結束時將不允許新的人進入。今天上午宣布排隊等候時間約為13小時30分鐘。

當地時間20:00（格林尼治標準時間19:00），英國將默哀一分鐘，以紀念統治了70年的君主。法新社說，這在英國歷史上是前所未有的在位長壽。

警方周六晚間表示，當數以萬計的人排隊經過君主的遺體時，只發生了一起不快事件：一名男子在周五離開隊伍並要接近靈柩，他被警衛制止，稍後他被指控行為不端。

現年40歲的威廉，現在是威爾士親王，周六與他的兄弟哈里一起參加了守靈活動，他與哈里的關係是出了名的困難，還有女王的其他六個孫子也加入守靈。當公眾繼續排隊經過女王靈柩時，發現威廉與哈利這兩兄弟都穿着軍裝，這可是哈里在震驚地退出君主制後再沒有權利穿過的軍服。

稍早星期五，女王的四個孩子也舉行了類似的守夜活動。

似乎是為了衡量和維持英國人與王室之間的聯繫，備受愛戴的女王的子女和孫子女最近幾天一直在與公眾見面，因為哀悼期壓倒了英國的任何其他新聞。周六下午早些時候，愛德華王子和他的妻子索菲在白金漢宮外迎接聚集的人群，白金漢宮是伊麗莎白二世在位70多年期間的官邸，直到她96歲時在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世。

在將於周日在英國廣播公司（BBC）播出的錄音視頻信息中，卡米拉王妃向這位君主致敬，"從我們有記憶以來，她一直是我們生活的一部分"，並強調了伊麗莎白二世這個 "孤獨的女人 "在一個男性國家元首和政府首腦佔主導地位的世界中所面臨的困難。

據法新社說，澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯在天空新聞中讚揚了女王的 "持續安撫性存在"，女王在該國曾經歷有16位總理。

加拿大總理特魯多和新西蘭總理阿德恩一樣，與澳大利亞總理阿爾巴內斯均在威斯敏斯特大廳的女王靈柩前致意。

這次國葬的組織工作是自1965年溫斯頓-丘吉爾的葬禮以來的第一次，對倫敦警方來說是一個前所未有的挑戰。在幕後，葬禮以及維安排練正在如火如荼地進行，而在威斯敏斯特郊區，最熱心的人已經在搭帳篷露營以確保他們能在靠前位置看得見葬儀。

葬儀最後的行進，是伊麗莎白二世將於周一抵達在倫敦西部溫莎城堡的聖喬治教堂，與她的父親喬治六世國王和她的丈夫菲利普親王一起安息。