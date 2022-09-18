越來越多的批評升調 斥普京親自指揮無能

俄羅斯/烏克蘭/普京

烏克蘭軍隊在東部以及東北部強力反攻獲勝，將俄羅斯士兵推擠趕走至邊境。在被聚焦的頓巴斯，那裡已經被親俄分離主義分子控制了八年，也被烏克蘭軍隊反攻勝利威脅。克里姆林宮可能假裝相信俄羅斯軍隊在頓涅茨克地區只是進行了有控制的撤退，但在俄羅斯卻出現了一系列對普京的批評。

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據本台報道，俄羅斯反對克里姆林宮在烏克蘭戰略敗落的聲音響起。上周，聖彼得堡和莫斯科的民選官員公開呼籲普京下台。在聖彼得堡，一封給杜馬的信的簽名者說，根據憲法，俄羅斯總統可以因 "叛國罪 "被撤職。信中提到了俄羅斯軍隊士兵的損失、俄羅斯經濟損失、北約向東更進一步推進以及俄羅斯人才向西方流失。當然這封信的作者被警察傳喚了。

但是在莫斯科，又有當選官員簽署了一份公開信，雖然沒有提及烏克蘭戰爭，但同樣呼籲普京下台，普京被指責為使俄羅斯重新陷入冷戰。

另一個值得注意的立場是車臣領導人拉姆贊-卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)的立場，他在電報群Telegram上發布的信息中指責了俄羅斯軍隊最近在烏克蘭的失敗。卡德羅夫說："如果軍事行動沒有變化，我將被迫去向俄羅斯高層責問究竟發生了什麼，"車臣共和國（俄羅斯聯邦的一個成員）派有部隊支持俄羅斯軍隊在烏克蘭的侵略戰爭。

據稱，俄羅斯民族主義圈子裡也在咬牙切齒怨恨普京：前情報部門成員伊戈爾-古爾金也在攻擊克里姆林宮的軍事戰略，他批評俄羅斯軍隊在烏克蘭部署手段不足，特別是在俄羅斯，還沒有進行戰爭總動員。8月底，總統普京簽署了一項法令，在2023年1月1日前將俄羅斯軍隊的士兵人數增加10%。但這場侵烏戰爭在人員和裝備方面的成本很高，戰爭損失可能會阻止克里姆林宮宣布總動員。