普京下令在烏東佔領區兼並投票 澤連斯基斥責假公投 西方警告絕不承認

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯當局在完全或部分由俄羅斯軍隊控制的烏克蘭部分地區今天開始使吞併合法化的公民投票。烏克蘭和西方將投票譴責為 "假投票"。法新社說此一事件標誌着烏克蘭戰爭衝突升級。

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俄羅斯舉辦的吞併投票於格林尼治標準時間5點開始。此投票在親俄羅斯的分離主義地區頓涅茨克和盧甘斯克（東部），以及俄羅斯佔領的赫爾松和紮波羅熱（南部）地區舉行，投票活動直到9月27日。

據法新社說，這些在本周初宣布並倉促組織的投票遭到了烏克蘭政府及其西方國家強烈譴責，烏克蘭與歐美譴責莫斯科旨在奪取烏克蘭領土，並如法炮製2014年的克里米亞半島的兼並。如果這些公民投票的結果沒有疑問，那麼它們預示着衝突更將升級，因為莫斯科甚至威脅要進行核打擊，以保衛它認為是將已經是 "自己 "的領土。

據親俄羅斯的頓涅茨克分離主義地區領導人丹尼斯-普希林在周五今天上午發布在電報群Telegram上的一段視頻中說："這次公投的舉行是歷史性的一步（......）我們就要回家了！"

由於烏克蘭戰爭戰鬥仍在進行，頓涅茨克的分離主義分子選舉機構說，"出於安全考慮"，投票將主要在四天內逐戶進行，投票站 "只在最後一天"，即9月27日開放。因此，將在東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區分別開設450和461個投票站。紮波羅熱將有394個投票站，南部的赫爾松地區有198個。

據俄羅斯新聞社報道，俄羅斯的幾個投票站也已經開放，允許逃離戰鬥的 "難民 "投票。

這些投票以2014年俄羅斯正式吞併南部克里米亞半島的投票為藍本，已經進行了幾個月，但隨着烏克蘭的反攻迫使俄羅斯軍隊在該國東北部撤退，兼並時間表似乎已經加快了。已經宣布 "獨立 "的親俄分離主義地區頓涅茨克和盧甘斯克的居民必須決定他們是否想成為俄羅斯的一部分。在部分被俄羅斯軍隊佔領的赫爾松和紮波羅熱地區，選票上的問題是：“你想從烏克蘭分離出來，建立獨立國家，成為俄羅斯的一部分嗎？”

俄羅斯議會下院（杜馬）議長維亞切斯拉夫-沃洛金周五敦促他的 "同胞"，即烏克蘭的親俄人士"做出選擇，成為俄羅斯的一部分"。"我們將支持你們。"

法新社說，即使對這四個地區的吞併不被國際社會承認，它也將標誌着俄羅斯自2月24日以來在烏克蘭開展的攻勢的一個轉折點。本星期二倉促宣布 "公投 "時，正值莫斯科在經歷一系列挫折後試圖重新控制烏克蘭，並決定投入更多力量進行戰鬥。星期三，普京下令對處於戰鬥年齡的俄羅斯人進行部分動員，將至少有30萬人參與。

普京指責西方國家想要 "摧毀 "俄羅斯，還威脅說要使用 "一切手段"，包括核武器，這些言論遭到了美國和歐盟的強烈譴責。

據法新社，即使是與莫斯科關係密切的中國，似乎也與宣布公投一事保持距離，呼籲尊重各國的領土完整。

俄羅斯在聯合國安理會上受到普遍指責，美國國務卿布林肯周四在安理會上帶頭譴責最近的升級。他說："普京總統選擇在本星期，即當世界上大多數領導人在聯合國開會時，為他點燃的戰爭火焰火上澆油，這表明他完全蔑視《聯合國憲章》。"

布林肯拒絕與俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫會面。布林肯在法國總統召集的國際會議上說。"我們不能讓普京逍遙法外。"

俄羅斯外長拉夫羅夫在安理會也發表了講話，但他沒有和其他成員國部長坐在同一張桌子上，而是由一名助理代替。

據法新社，在俄羅斯，動員徵兵的號召導致大量的俄羅斯人逃離出國。但目前沒有想逃走的俄羅斯人統計數字。

烏克蘭總統澤連斯基亞周四晚間敦促俄羅斯人對“抓壯丁”進行 "抗議"，他指控稱莫斯科正準備徵兵 "多達一百萬人"。