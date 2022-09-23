烏克蘭指控俄羅斯強迫烏東居民投票吞併

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯周五發起了旨在吞併烏克蘭四個被佔領地區的公投，增加了這場持續了 7 個月的戰爭的賭注，烏克蘭指控居民受到威脅如果不參加投票就會受到懲罰。在為期四天的投票結束之前，當地人被禁止離開被佔領地區，武裝團體將前往居民家中強迫人們投票，如果在職員工不參與投票，他們將受到解僱的威脅。

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據路透社今天報道，烏克蘭稱居民被迫參加俄羅斯吞併投票。

在本月早些時候烏克蘭在一次反攻中重新奪回了東北部的大片地區之後，俄羅斯在尚控制的一部分地區倉促組織投票。

隨着俄羅斯總統普京本周也宣布徵兵入伍，徵召 300,000 名士兵前往烏克蘭作戰，克里姆林宮似乎正試圖在自 2 月 24 日入侵以來的激烈衝突中爭取重新佔據上風。通過整合這四個地區，莫斯科可以將攻擊描繪成對俄羅斯本身的攻擊，而甚至可能以此為核打擊辯護。

據烏克蘭盧甘斯克省長謝爾蓋·蓋代指控說，在斯塔羅比爾斯克鎮，人們被禁止離開，人們被迫走出家門去投票。

赫爾松的索博列夫斯基在消息應用程序 Telegram 上說：“俄羅斯當局的情緒很恐慌，因為他們還沒有準備好這麼快就進行這次所謂的公投，沒有支持，沒有足夠的人。”

路透社說無法立即核實有關脅迫的報道。

烏克蘭、西方領導人和聯合國譴責投票是非法吞併的非法前兆。沒有獨立的觀察員，戰前的大部分人口已經逃離。監督選舉的歐洲安全與合作組織（歐安組織）表示，選舉結果不符合烏克蘭法律或國際標準，而且這些地區不安全，因此沒有法律效力。

莫斯科堅持認為，公投為該地區的人們提供了表達觀點的機會。