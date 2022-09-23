面對逃離俄羅斯“抓壯丁”的年輕人涌關 歐盟再陷分歧

歐盟/俄羅斯/烏克蘭戰爭

自從俄羅斯總統普京宣布戰爭局部徵兵動員以來，處於戰鬥年齡的俄羅斯男子正大批地離開俄羅斯。許多人尋求飛離俄羅斯，例如飛往塞爾維亞、亞美尼亞或格魯吉亞，但還是有許多人正在趕往歐盟的邊界，儘管歐盟已經下令嚴格限制發放俄羅斯人簽證。而面對要逃離的俄羅斯年輕人，歐盟也還沒有共同的立場。逃離俄羅斯的人是否譴責俄羅斯侵略烏克蘭也將被檢視。

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據本台報道，歐盟國家因來自俄羅斯的逃兵湧入而亂作一團。歐盟國家看上去可能有不同的政策來應對俄羅斯逃兵的湧入。在普京宣布部分動員的第二天，從莫斯科起飛飛往俄羅斯以外的地方航班，擠滿了乘客。他們尋求離開俄羅斯，飛到任何可以躲避的地方。

本台在布魯塞爾的記者皮埃爾-貝納澤的報道稱，據歐盟委員會稱，歐盟 "原則上 "聲援那些有勇氣表明反對普京政權的俄羅斯人。但歐盟委員會主張所有歐盟國家對湧入邊境的俄羅斯人採取共同立場，並強調如果有人要求庇護，國際法有義務審查他們的請求。但這一共同立場必須 "考慮到安全問題"，例如意味着對入境者進行檢查。接受俄羅斯人的安全考量並不是無足輕重的。但與俄羅斯接壤的邊境國家不情願。

歐洲人將很難被動員起來，因為與俄羅斯接壤的國家不願意張開雙臂歡迎潛在俄羅斯逃兵的湧入。拉脫維亞外交部長提到了相當大的安全風險，並拒絕將以逃避“抓壯丁”視為依良心而拒服兵役者，因為他們中許多人並沒有抗議俄羅斯侵略烏克蘭殺害烏克蘭人。拉脫維亞外長的結論是，他們可以直接去一個非歐洲國家。

由於歐盟在8月底暫停了與俄羅斯的 "短期停留 "簽證便利化協議，27個成員國中的每一個國家都根據自己的情況管理簽證的發放。