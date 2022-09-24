世界名人發起饋贈 援助烏克蘭醫療衛生

烏克蘭/世衛組織

從英國流行歌星艾德-希蘭到籃球傳奇人物沙奎爾-奧尼爾，名人都同意在網上捐贈他們的一些個人物品，為烏克蘭的醫療衛生籌集資金。該活動由旨在努力解決世界上最緊迫的健康問題的組織，聯合國屬下的世界衛生組織基金會於今天啟動。據法新社今天報道稱，自俄羅斯總統普京於2月24日出兵侵略烏克蘭以來，世衛組織已經核實了550次對衛生系統的攻擊。

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在俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭七個月後，世衛組織基金會於今天周六推出了 "Human Kind "網上商店，粉絲可以嘗試贏得世界名人的個人物品，該組織將義賣款項專門用來援助世衛組織對烏克蘭醫療衛生的投入。

據該基金會在一份聲明中說，所籌集的資金將支持世衛組織在烏克蘭及鄰國的工作，它希望能籌集5370萬美元（5530萬歐元）。

除了埃德-希蘭和沙奎爾-奧尼爾，其他藝術家和運動員也支持這一行動，包括英國歌手埃莉-古爾丁、流行巨星哈里-斯泰爾斯、藝術家謝潑德-費雷和拳擊冠軍弗拉基米爾-克里琴科，他的哥哥維塔利是基輔市市長。英國著名歌手安妮-倫諾克斯(Annie Lennox)捐贈了一副她標誌性的太陽鏡，她鼓勵 "每個人都要盡其所能支持烏克蘭人民"。

據安妮-倫諾克斯感慨說，“從烏克蘭傳出的圖像，包括婦女在地下室分娩的圖像，都令人深感震驚。” 她在聲明中說：“醫療保健是一項人權，所有人都應該獲得。

有意者請於9月24日至10月24日在humankind.who.foundation進行網上捐款，10月31日將會抽出獲獎者。

世衛組織基金會總幹事阿尼爾-索尼在聲明中說：”這場悲慘的戰爭已經持續了七個月，烏克蘭全國各地越來越多的人需要緊急醫療服務。我們需要解決受影響者的近期和長期健康需求。“

自俄羅斯總統普京於2月24日出兵侵略烏克蘭以來，世衛組織已經核實了550次對衛生系統的攻擊。

據該組織稱，超過1200萬難民逃往歐洲國家，超過三分之一的烏克蘭人口（1770萬人）需要人道主義援助。迄今為止，世衛組織已向烏克蘭提供了1300噸醫療用品。