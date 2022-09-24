意大利明天投票 經濟與極右牽絆競選爭議

意大利/選舉

意大利人將於周日前往投票站，參加夏季中期馬里奧-德拉吉的聯合政府倒台後舉行的大選。最新民調顯示，由意大利兄弟會、聯盟和保守的意大利力量黨組成的極右翼聯盟獲勝。這次選舉是在經濟陰霾的背景下進行。激進右翼捲土重來也不無影響。

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意大利在經濟惡化背景下的立法選舉。由意大利兄弟會、聯盟和保守的意大利力量黨組成的極右翼主導的聯盟可能贏得周日的議會選舉。據本台的報道稱，陰雲已經開始聚集在意大利經濟上了。誠然，在第二季度，意大利的GDP增長加速記錄1%以上業績，遠遠超過了德國。這一增長得到了國內需求的支持。但對於明年，預測預計經濟將停滯不前。

在選舉選擇的時候，通貨膨脹繼續擠壓着意大利人的錢包，根據經合組織的數據，他們是歐洲唯一在1990年至2020年間工資下降的國民。

8月份，意大利價格上漲了8.4%。在這個天然氣密集的國家，卻是自1985年以來最大的上升。而且，如果沒有國家援助，這種衝擊會更加痛苦。但這個歐元區第二大工業國的迴旋餘地並不是無限的。意大利已經在超過27000億歐元的債務下沉淪，債務是意大利國內生產總值的1.5倍。

在就業方面，7月份的失業率略微下降至7.9%，但仍然遠遠高於歐元區的平均水平。女性的就業參與率仍然遠遠低於歐元區的水平。

專家警告必須高度關注財政政策方面的情況。由喬治亞-梅洛尼的黨領導的右翼聯盟的勝利幾乎是肯定的。但在競選期間，該聯盟提出了非常擴張的財政政策。據分析，如果這些政策按照承諾實施，將對公共財政造成嚴重問題。

意大利大選最後一次競選集會是在星期五晚上舉行的。中左派在羅馬人民廣場聚集。民主黨領導人恩里科-萊塔以民主黨的競選形象和他自己的形象發表了演講，沒有民粹主義，但也沒有花哨的東西，真誠而嚴肅，強調了與最低工資提案有關的工作，以及氣候問題，最後還向歐洲致敬。在詳細介紹競選綱領時，繼續呼籲對極右派進行封鎖。他說，“我是在法西斯主義下出生的，我可不想在極右下死去。”