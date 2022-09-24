普京下令加刑：尤其針對烏戰逃兵與拒絕徵兵者

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俄羅斯總統普京周六簽署了俄羅斯刑法修正案，規定在大徵兵期間投降或拒絕入伍作戰的人可被判處最高10年的監禁。

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烏克蘭戰爭繼續中，俄羅斯加大了對投降或拒戰的懲罰力度。據法新社今天報道稱，俄羅斯議會本星期通過的《刑法》修正案已在政府的法律門戶網站上公布，因此可以說已經生效。

這些措施包括對士兵開小差、未經允許就向敵人投降、拒絕作戰或在徵兵期間不服從命令的者處以最高10年的監禁。

搶劫行為也可被判處最高15年的監禁。

立法改革是在俄羅斯本周下令部分動員預備役軍人在烏克蘭作戰的情況下同步進行的。俄羅斯軍隊在最近幾周遭受烏克蘭戰爭戰場挫折。

俄羅斯當局稱這一徵兵動員令涉及到30萬人，引起許多俄羅斯人的擔憂，一些人選擇離開俄羅斯。

在莫斯科試圖招募更多兵員前往烏克蘭前線的時候，普京還在周六簽署了一項法律，使外國人如果參軍更容易獲得俄羅斯公民身份。根據這項同樣在政府法律門戶網站上公布的法律，加入軍隊至少一年的外國人將能夠申請公民身份，而正常申請入籍通常需要在俄羅斯境內居住五年的時間。

法新社說，這項措施似乎主要針對來自中亞前蘇聯共和國的移民，他們在莫斯科等大城市從事最困難的工作。莫斯科市長謝爾蓋-索比亞寧周二宣布，很快將在龐大的薩哈羅沃行政中心開設一個招聘辦公室，接待新移民。

俄羅斯周邊國家對俄羅斯吸引民眾前往俄羅斯入籍抱持謹慎。法新社說，甚至在普京簽署法律之前，吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦本周已經呼籲他們的公民不要參與任何戰爭衝突。