普京大徵兵時撤換俄軍後勤高官

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯周六在一場重大徵兵活動演進時宣布撤換侵烏戰爭後勤主管。據俄羅斯國防部在一份聲明中說："陸軍上將德米特里-布爾加科夫因調任另一職位而被解除了俄羅斯聯邦國防部副部長的職務。"普京正在徵兵數十萬俄羅斯人以加強他在烏克蘭的攻勢。這種徵兵是一個重大的組織挑戰，需要從廣袤領土的各個角落召集預備役人員，提供裝備，運送到訓練中心，然後到前線，軍隊後勤組織凸顯重要。

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據法新社今天報道稱，普京在徵兵之初更換了其負責後勤的將軍。而此時俄羅斯軍隊在烏克蘭的攻勢顯示出組織遭遇困難。

俄羅斯國防部沒有透露更換主管軍隊後勤將軍的細節。據消息人士稱，布爾加科夫已被米哈伊爾-米津采夫上校取代，後者曾任國防控制中心主任，現在將擔任國防部副部長，"負責武裝部隊的物資和技術供應"。

今年60歲的米哈伊爾-米津采夫在其漫長的軍事生涯中曾在總參謀部擔任過許多高級職位。他因在圍攻烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的過程中扮演的角色而成為西方制裁的目標，俄羅斯軍隊於5月以大面積破壞為代價拿下了該城市。

俄羅斯軍隊對烏克蘭的軍事進攻凸顯了重大的後勤困難，據分析家們指出，這些缺陷是俄羅斯軍隊從進攻開始就遇到困難的原因之一。