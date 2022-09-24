普京威脅投爆核武器是瘋人瘋語？世界仍小心應對核情況

俄羅斯/核武器/烏克蘭/美國

俄羅斯總統普京侵略烏克蘭卻威脅要使用一切手段包括核武器來保衛俄羅斯領土，這是1945年以來的第一次，俄羅斯軍隊在烏克蘭遭受挫折。儘管美國總統拜登警告俄羅斯，"不可能贏得一場核戰爭"，但拜登還是下令成立了一個由文職和軍事專家組成的小組來評估核戰風險和美國可能的反應。

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然而，在普京的核威脅之後，究竟會有哪些可能的情況？法新社諮詢的幾位專家和官員解釋了可能出現的情況。

普京可以發動什麼樣的攻擊？

在奧斯陸研究核項目的詹姆斯-卡梅倫看來，"普京極不可能使用俄羅斯的戰略核武器庫，儘管能夠打擊美國，並卻冒着爆發世界末日核戰爭的風險。

然而，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）的估計，俄羅斯是世界上主要的核大國，擁有近4500枚核彈頭的庫存，它擁有所謂的 "戰術 "核武器，其威力不及廣島原子彈。

根據俄羅斯 "升級-降級 "的核理論，這意味着在與西方發生常規衝突時，首先使用低當量的核武器來重新佔據上風，俄羅斯總統可以決定在烏克蘭領空或黑海引爆一個這樣的 "小型 "核武器。

據華盛頓郵報引述的專家解釋說，普京也可以把目標放在烏克蘭人口稀少的地區或烏克蘭的軍事設施，希望恐嚇民眾，迫使烏克蘭投降，甚至迫使西方說服烏克蘭投降。

什麼情況能促使普京使用核武器？

克里姆林宮的主人已經表示，如果俄羅斯的領土完整受到威脅，他可以使用核武器。他沒有具體說明這是否包括俄羅斯在2014年吞併的克里米亞，或自俄羅斯軍隊入侵以來部分被其控制的四塊烏克蘭領土，這些地方正在匆忙舉行公投，以成為俄羅斯的一部分。

在前美國海軍核戰略家馬克-坎西恩看來，這種模糊性意味着它不包括頓巴斯和克里米亞。他認為，"如果人們不確定你是否真的在威脅俄羅斯，那麼發出如此模糊的威脅是沒有意義的。" 坎西恩現在是戰略與國際研究中心（CSIS）的專家。

美國官方謹慎地報告，”到目前為止，美國政府還沒有看到表明正在計畫進行這種打擊的核武器的動向。“ 五角大樓發言人帕特-賴德將軍星期四說：”我們沒有看到任何會改變我們的立場的因素。“

西方國家能做出什麼反應？

自烏克蘭戰爭衝突開始以來，美國政府一直試圖避免任何升級：北約部隊沒有在烏克蘭作戰，基輔的盟友向烏克蘭部隊提供的武器經過校準，以防止西方炸彈擊中俄羅斯領土上的目標。

據《華盛頓郵報》報道，本着同樣的精神，美國政府在最近幾個月向俄羅斯領導人發出了若干私人信息，勸阻他們不要使用核武器。

但是，即使莫斯科選擇在不是北約成員國的烏克蘭進行有限的打擊，華盛頓也必須堅持強硬的回應立場。

據斯考克羅夫特戰略與安全中心的馬修-克羅尼格（Matthew Kroenig）說，如果反應不夠堅決，可能會造成盟友陣營分裂，但更重要的是，可能會導致其他國家，如中國，"認為核武器可以幫助他們實現自己的目標而不產生嚴重後果"。

任職於幾屆政府的前五角大樓和中央情報局戰略顧問克羅尼格先生建議，美國應該對威脅要發動核打擊的俄羅斯軍隊的核戰略軍事基地進行常規打擊，並加強對烏克蘭的軍事援助，例如向烏克蘭提供華盛頓迄今未向基輔提供的遠程火炮系統。