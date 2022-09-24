烏克蘭伊久姆：挖掘出447具屍體其中30具屍體顯酷刑痕跡

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭當局報告稱，他們在伊久姆松林中亂埋坑中已經挖掘出447具屍體，其中30人有遭受酷刑的痕跡，有些死者甚至被閹割。

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烏克蘭伊久姆的亂葬墳墓，烏克蘭當局稱挖掘出447具屍體。據該地區檢察官辦公室在Facebook上說，他們是425名平民，包括5名兒童，和22名烏克蘭軍人。其中30具屍體顯示有受酷刑的痕跡。

據該地方官員說，在伊久姆，群葬地所有屍體的挖掘工作已經完成。

哈爾科夫州州長奧列格-西內古博夫在電報群Telegram上說，"大多數死者有暴力致死的跡象，30人有受酷刑的跡象"。據他報告，"有的屍體脖子上掛着繩子，雙手被綁，四肢骨折或有槍傷。有幾個人的生殖器被割斷了。"西內古博夫指這些民眾屍體顯示死前遭受可怕酷刑的證據。

法新社說，9月中旬，在伊久姆鎮附近發現了數百個十字頂的墳墓和一個萬人坑，該鎮在被烏克蘭軍隊奪回之前曾被俄羅斯軍隊佔領數月。

烏克蘭警方還聲稱在該地區發現了 "酷刑室"，包括在伊久姆。

俄羅斯軍隊被指控在俄軍控制的烏克蘭領土上有多種虐待行為，包括在基輔郊區的布查Butcha，3月底俄軍從該地區撤出後，被發現遭冷酷殺害的平民的屍體。

聯合國調查委員會周五得出結論，俄羅斯軍隊犯下了 "相當數量 "的戰爭罪行。

莫斯科否認犯下這些罪行，並稱在伊久姆發現的亂葬墳墓是 "謊言"。