聯合國調查確認：烏戰中有戰爭罪

俄羅斯/烏克蘭

烏方調查人員在伊久姆的一座亂葬崗中發現了超過440具屍體

聯合國迄今一直在談論烏克蘭的戰爭犯罪只是嫌疑，但該組織的調查人員得出結論，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏戰中發生戰爭罪暴行。

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聯合國調查員23日承認說，烏克蘭戰爭里發生了”戰爭罪行“。

據法新社報道稱，聯合國烏克蘭問題調查委員會由人權理事會（HRC）於3月啟動，以調查俄羅斯軍隊的侵犯人權行為。安理會隨後在5月批准了一項新的決議，要求該委員會具體調查俄羅斯軍隊在基輔、切爾尼戈夫、哈爾科夫和蘇梅地區犯下的嚴重侵犯人權行為。

在這四個地區的調查過程中，委員會訪問了27個城市和城鎮，採訪了150多名受害者和證人，委員會主席埃里克-莫斯在提交給安理會的第一份口頭報告中解釋說。"根據委員會收集的證據，委員會得出結論，在烏克蘭犯有戰爭罪"，報告列出了俄羅斯對平民區的轟炸、大量處決、酷刑和虐待以及性暴力。

聯合國烏克蘭問題調查委員會說，”我們對我們所訪問的地區的大量處決感到震驚。委員會目前正在對16個城市和地區的這些死亡事件進行調查。“ 該委員會主席莫斯說：”我們收到了關於其他許多處決案件的可靠指控，我們正在記錄這些案件。“

莫斯指在烏克蘭所發現的屍體的共同特徵包括明顯的處決痕跡，如雙手被綁在背後，頭部有槍傷或喉嚨被割開。

莫斯還譴責了俄羅斯對平民區的轟炸。

此外，莫斯報告說，證人提供了關於虐待和酷刑的一致描述，這些都是在他們被非法拘留期間實施的。一些受害者報告說，攻佔烏克蘭的俄羅斯軍隊最初將他們拘留後，他們被轉移到俄羅斯，在監獄中被關押了數周。

莫斯說："對話者描述了在這些拘留場所的毆打、電擊和強迫裸體，以及其他類型的侵權行為。"他還指出，在被轉移到俄羅斯拘留所後，據信一些受害者失蹤了。

聯合國調查員也收到了有關性暴力案件的報告。在某些情況下，受害者的親屬們被迫目睹了這些罪行。而在委員會調查的案件中，性暴力和基於性別的暴力受害者的年齡從4歲到82歲不等。

聯合國該委員會還記錄了兒童被強姦、遭受酷刑和被非法關押的案件。"莫斯說：烏克蘭兒童也在不分青紅皂白的爆炸襲擊中喪生和受傷。

法新社說，莫斯也簡要地提到，該委員會已經處理了兩起烏克蘭軍隊虐待俄羅斯士兵的案件。據他說：“雖然數量不多，但這些案件仍然是我們關注的對象。”