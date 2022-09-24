費德勒掛拍告別賽 幸福淚水滿臉流

瑞士/網球/費德勒

世界網球巨星羅傑·費德勒滿載獎盃的職業生涯在周五以失敗告終，但這一次，結果並不重要，因為這位瑞士大師眼裡含着淚水，耳邊響起歡呼聲，費德勒就此退休了。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社的報道強調費德勒輝煌的職業生涯落下帷幕時曾淚流滿面。

昨天晚上，英國倫敦 O2 體育館的 17,500 名觀眾讓入場券售罄，因為費德勒這位 20 次大滿貫冠軍在離開一年多後又重返賽場，他與西班牙人拉法·納達爾並肩作戰，這一次費德勒明確告知是掛拍告別賽。

午夜過後，費德勒本可以在拉沃爾杯雙打比賽中鎖定勝利，在緊張的決勝局中，這並不是美國人傑克索克和弗朗西斯蒂亞福撕毀希望的劇本的結果。Sock 擊敗了一個正手制勝球，為 Team World 贏得了 4-6 7-6 11-9 的勝利。在擁擠的賽場周圍短暫的沉默後，人群起立向 41 歲的費德勒致敬，在 24 年的職業生涯中，他的優雅、魅力和體育精神為網球增色不少，並超越了體育運動。

費德勒在一場激烈的對決中展現了他標誌性的魔法時刻，並控制住了自己的情緒。但當艾莉·古爾丁 (Ellie Goulding) 演唱時，當費德勒的壯舉蒙太奇投影在黑色球場上時，他的眼淚流了下來。

當他被妻子 Mirka、孩子 Leo、Lenny、Myla 和 Charlene 以及他的父母 Lynette 和 Robert 擁抱時，球場里幾乎沒有人的眼睛是乾澀的。

費德勒說，“我們會以某種方式度過掛拍難關。這是美好的一天。我告訴球員們我很高興，而不是悲傷。”費德勒上周宣布這將是他在努力克服膝傷後的最後一場比賽。費德勒說，“我喜歡再系一次鞋帶，現在卻是最後一次。”最終，費德勒在感謝妻子時淚汪汪崩潰了。費德勒說，“她本可以在很久很久以前阻止我，但她沒有。她讓我繼續前進並允許我開心玩球，所以這太棒了。謝謝妳！”

據費德勒當天早些時候在推特上寫道，“我已經這樣做了數千次，但這次感覺不同。感謝今晚來的每一個人！”