俄官方承認徵兵有點亂鬨哄

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯當局承諾糾正正在緊鑼密鼓進行的徵兵過程中出現的 "錯誤"，此前人們對徵召本應豁免的人感到憤怒。俄羅斯總統普京日前下令全國徵兵，網羅30萬人入伍，擴充在烏克蘭打侵略戰爭的俄羅斯軍隊。

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俄羅斯承認徵兵期間的出現"錯誤"。在周三宣布 "部分 "動員預備役人員前往烏克蘭參戰時，普京強調，只徵召具有軍事經驗或 "相關 "技能的人進入軍隊去打仗。

但幾起超過戰鬥年齡、生病或因其他原因被豁免的人接到徵兵通知書案例在社交網絡上引起了憤慨的反應，令當局感到尷尬和擔憂。

據當局稱，在伏爾加格勒州（西南部），一名患有嚴重糖尿病和腦部問題的63歲退役軍人被徵召進新兵訓練中心。在同一地區，58歲的農村小學校長亞歷山大-法爾廷收到了入伍動員令，儘管他沒有在軍隊服役。在他女兒發布視頻到社交網絡上並被廣泛分享後，他才得以回家。

俄羅斯議會上院議長瓦倫蒂娜-馬特維延科（Valentina Matvienko）以不尋常的方式承認了不當行為，對監督徵兵工作的地區當局進行了嚴厲的譴責。她在電報群Telegram上發布的一份聲明中感嘆道：不恰當的徵兵動員案例（......）在社會上和社交網絡上引起了激烈的討論。

周六，克里姆林宮人權理事會主席瓦列里-法捷耶夫敦促國防部長謝爾蓋-紹伊古 "緊急解決 "動徵兵員開始以來出現的問題，以避免 "破壞民眾的信心"。他舉例說，在俄羅斯東西伯利亞的布里亞特共和國，有70名大家庭的父親被徵召入伍，在斯維爾德洛夫斯克地區（烏拉爾），沒有軍事經驗的護士和助產士被徵兵，如果他們拒絕，"就會受到法律的威脅"。

法捷耶夫還批評了那些 "在凌晨兩點發放徵兵令的人。

消息稱，一些學生也聲稱被徵兵了，儘管當局承諾他們將被豁免。周六晚上，普京簽署了一項法令，為在國立大學或職業學校學習的人提供豁免。

據法新社說，另一個有爭議的情況涉及反對在烏克蘭發動進攻的示威者，他們在被警察拘留期間也被徵兵。對此，克里姆林宮說它沒有看到任何 "不合法"。