俄羅斯說會全面保護俄羅斯吞併的所有地區 包括使用核武器？

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部四個地區的公投今天進入第三天，該公投旨在吞併俄羅斯自 2 月入侵烏克蘭以來以武力佔領的領土，俄羅斯議會可能會在幾天內正式確定吞併。俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，如果上述領土被吞併，將受到俄羅斯的全面保護。目前烏克蘭軍隊在東部繼續反攻，而且烏克蘭總統澤連斯基周日表示，烏克蘭將收復俄羅斯佔領的所有領土。

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據路透社今天報道稱，莫斯科承諾將“全面保護”俄羅斯吞併的任何地區。通過將烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和紮波羅熱這四個地區併入俄羅斯，莫斯科可以將對該領土襲擊描繪成對俄羅斯本身的攻擊。

俄羅斯的吞併增加了俄羅斯與北約軍事聯盟之間發生直接軍事對抗的風險，因為烏克蘭軍隊正在使用西方武器。烏克蘭及其盟國認為俄羅斯組織的公投是一場騙局，目的是為戰爭升級和莫斯科在最近戰場失利後的動員行動辯護。

俄羅斯外長拉夫羅夫周六在紐約向聯合國大會和世界媒體發表講話時，試圖為俄羅斯入侵其鄰國的行為辯護，並重複莫斯科的虛假說法，即基輔民選政府是西方非法安插的，並且充滿了新納粹分子。拉夫羅夫在講話後的新聞發布會上說，如果正在進行投票的地區被俄羅斯吞併，它們將受到莫斯科的“全面保護”。

當被問及俄羅斯是否有理由使用核武器保衛被吞併地區時，拉夫羅夫表示，俄羅斯領土，包括未來進一步併入俄羅斯憲法的領土，受到國家的充分保護。

俄羅斯國營的塔斯社周六援引一位未具名消息人士的話稱，俄羅斯議會下院杜馬可能會在周四辯論將俄羅斯佔領的烏克蘭部分地區納入俄羅斯的法案。國際文傳電訊社援引消息人士的話稱，俄羅斯上議院可能會在同一天考慮討論該法案，而俄新社也援引一位未具名消息人士的話稱，普京可能準備在周五舉行的兩院特別聯席會議上發表正式講話。

這四個地區由俄羅斯軍隊或俄羅斯支持的親俄部隊控制的領土約佔烏克蘭領土的15%。加上俄羅斯在 2014 年吞併的克里米亞，俄羅斯將獲得與美國賓夕法尼亞州相當的面積。

然而，俄羅斯並沒有完全控制這四個地區中的任何一個，只有約 60% 的頓涅茨克地區由俄羅斯或俄羅斯支持的部隊控制。

烏克蘭總統澤連斯基周日表示，烏克蘭將收復俄羅斯佔領的所有領土。