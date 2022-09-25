烏克蘭/俄羅斯/普京/納粹

俄羅斯總統普京以去納粹化為理由對烏克蘭發動了侵略戰爭。如今這場戰爭仍然在持續。現已83歲的納粹集中營倖存者Roman Gherstein完全可以以他的親身經歷，挑戰俄羅斯為入侵烏克蘭所提出的理由烏克蘭人Roman Gherstein逃過了二戰中的納粹大屠殺，納粹大屠殺曾在烏克蘭造成150萬人死亡。他對普京說，"這裡沒有納粹"。納粹集中營倖存者一致否認普京所說，但卻指控普京其實是："納粹"、"強盜"、"比希特勒還壞"。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，大屠殺倖存者告訴普京，烏克蘭不是納粹國家。

在普京的邏輯中，被指控在烏克蘭東部策畫所謂對講俄語的人進行 "種族滅絕 "的烏克蘭政府，就像希特勒一樣卑鄙和兇殘。雖然烏克蘭存在自稱是極右翼的軍事單位和團體，但這種現象並不普遍。然而，克里姆林宮認為，整個烏克蘭國家必須遭到+ "去納粹化"。

羅曼蓋斯坦因Roman Gherstein身體仍然虛弱，他說，“我是少數兩次從切爾諾貝利疏散的人之一。”第一次，當納粹佔領了他所居住在烏克蘭北部的城鎮時。第二次是45年後，是在同名的核電站發生歷史上最嚴重的核災難時。

蓋斯坦因出生於1939年，當他的父親把他和其他三個孩子送上一艘船以逃避德國國防軍進攻時，他只有兩歲。從普里皮亞特河，他們到達第聶伯河，然後是基輔，然後是塔吉克斯坦。他們在那裡呆了三年。當他們再回到切爾諾貝利時，猶太社區已不復存在。蓋斯坦因說，“那些決定留下來的人永遠在地下休息。七百人：婦女、兒童、老人。”

柳博夫-佩圖霍娃(Lyubov Petoukhova)今年還有兩個月就99歲，當時她的家人匆匆離開文尼察地區（中部），逃往烏茲別克斯坦時，她還沒有成年。她所居住的Botvino村（該村已不復存在），"所有 "留下來的猶太人都被 "折磨殺死"。

84歲的費利克斯-馬莫特回憶起他在浩劫前的大家庭。他的曾祖母有16個孩子，還有許多孫子，甚至曾孫子。其中72人當年被埋葬在巴比亞爾，這是基輔旁的一個峽谷，7萬至10萬烏克蘭人，主要是猶太人，都在那裡被納粹處決。

據法新社說，1941年至1944年間，約有150萬猶太人在烏克蘭被屠殺，通常是被行刑槍殺。根據耶路撒冷希伯來大學的一項研究，在2019年，烏克蘭只有4.8萬至14萬猶太人。其中，猶太人，也是烏克蘭的總統，三軍總司令澤連斯基是二戰期間紅軍老兵的孫子。

烏克蘭國家記憶研究所所長安東-德羅波維奇說，同時期，烏克蘭參加蘇聯紅軍作戰的200-300萬士兵死於希特勒的軍隊擊殺，300-500萬烏克蘭平民死於納粹屠殺與戰爭。他說，俄羅斯今天這樣稱烏克蘭是納粹國家 "毫無意義"，是 "改寫歷史"，完全是為入侵烏克蘭 "瞎編指控"。德羅波維奇說，這種侮辱讓烏克蘭人更加痛苦，因為1945年後，猶太人面對的是 "蘇聯的官方反猶太主義政策"。

烏克蘭人費利克斯-馬莫特（Felix Mamot）回憶說，他的父親最初 "被斯大林親自接見"，在莫斯科享有良好的處境，但受到針對他所在社區的清洗的威脅，迫使他逃離莫斯科前往烏克蘭。

羅曼-蓋斯坦因回憶起他的一個兄弟和他的妹妹如何 "因為他們的名字 "而被拒絕接受高等教育。他說，但自烏克蘭獨立以來，情況有了很大改善。"在蘇聯時代，有很多歧視，當然現在已經不存在了。你只要看看我們的總統是誰就會明白。"

柳博夫-佩圖霍娃(Lyubov Petoukhova)說："烏克蘭沒有納粹。"

兩位老人一致否認普京所說，但指控普京其實是："納粹"、"強盜"、"比希特勒還壞"。

費利克斯-馬莫特是唯一一個認為2014年約40名親俄示威者在敖德薩的衝突中死亡給了普京一個做今天的事情的理由的人："我們在2014年給了普京一個做今天的侵略事情的理由。

克里維伊里格的拉比Liron Ederi指出，事實是，在烏克蘭的布查、伊爾平或伊久姆發現的萬人坑和行刑處決不是烏克蘭的軍隊所為，而是俄羅斯納粹軍隊所為。他指出，只是，被殺害的不再只是猶太人，而是所有烏克蘭人。