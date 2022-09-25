抨擊西方軍事援助烏克蘭 著名搖滾大師沃特斯遭波蘭一市表決為不受歡迎 演出被取消

烏克蘭/羅傑-沃特斯

搖滾樂隊平克-弗洛伊德的聯合創始人羅傑-沃特斯周日表示，他在波蘭克拉科夫的兩場原定音樂會被取消，原因是他就烏克蘭戰爭發表的聲明被認為是親熱俄羅斯。

廣告 繼續瀏覽後續

波蘭克拉科夫市決定取消搖滾樂隊平克-弗洛伊德的聯合創始人羅傑-沃特斯的兩場音樂會，該市議會也將在對是否宣布羅傑-沃特斯為 "不受歡迎的人 "的動議進行投票。該市一位議員Lukasz Wantuch甚至呼籲該城市的居民抵制羅傑-沃特斯的音樂會。

在9月初的一封公開信中，這位英國音樂家羅傑-沃特斯寫道，西方應該停止向烏克蘭提供武器。羅傑-沃特斯並指責烏克蘭總統澤連斯基容忍 "極端民族主義"，然後敦促澤連斯基結束 "這場謀殺性的戰爭"。

羅傑-沃特斯的音樂會組織者Live Nation Polska24日周六在推特上說，原定於2023年4月在該市大型體育館舉行的音樂會已被取消，但沒有透露細節。

目前正在美國巡演的羅傑-沃特斯在Facebook上否認了波蘭媒體關於他的樂隊已經放棄舉辦音樂會的說法，羅傑-沃特斯並抨擊了市議員萬圖奇，羅傑-沃特斯指責該議員 "大幅度審查 "他的作品。

平克-弗洛伊德歌組創作歌手羅傑-沃特斯說：“盧卡斯-萬圖奇似乎對我的歷史一無所知，我一生都在為人權吶喊奮鬥，並付出個人犧牲。”

沃特斯引用了平克-弗洛伊德的成名作《牆上的另一塊磚》的歌詞，並諷刺他說：“嘿，盧卡斯-萬圖奇，別管孩子了。”羅傑-沃特斯說，他當時只想呼籲烏戰有關國家 "努力通過談判實現和平，而不是將局勢升級到更糟糕的結果"。