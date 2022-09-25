普京大徵兵 全俄抱怨四起

俄羅斯/烏克蘭/徵兵

俄羅斯宣布自第二次世界大戰以來首次公開徵兵動員，以支持在烏克蘭戰爭，引發了俄羅斯民眾逃往邊境熱潮，1000多名抗議者被捕，當地消息報告民眾廣泛不安。俄羅斯國營的 RT 新聞頻道雖然非常親克里姆林宮，因為對徵兵動員令動用國有媒體登發文件廣告，以及徵兵傳票亂派不滿，電視台編輯眾人周六表達憤怒。

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據路透社報道稱，對俄羅斯混亂徵兵動員的抱怨越來越多。普京當局徵兵令還引起了克里姆林宮官方支持者的批評，這在俄羅斯入侵烏克蘭以來幾乎聞所未聞。

據RT 主編 Margarita Simonyan 在她的 Telegram 頻道上抱怨，“明明已經宣布，只招募 35 歲以下的士兵。徵兵令傳票卻發給 40 多歲的人。”RT 主編 Margarita Simonyan 說，“他們在激怒人們，好像是故意的，好像是出於惡意。好像他們是烏克蘭基輔派來破壞的。”

另一個罕見的混亂跡象是，國防部表示，負責後勤事務的副部長德米特里·布爾加科夫將軍已被長期擔任陸軍官員的米哈伊爾·米津采夫上校“調換職務”。在英國、歐盟和澳大利亞的制裁下，米津采夫被歐盟稱為“馬里烏波爾屠夫”，因為他在戰爭初期策畫了圍攻烏克蘭港口，造成數千名平民死亡。

據俄羅斯主要通訊社報道，俄羅斯似乎準備在下周正式宣布吞併烏克蘭的大片領土。烏克蘭四個被佔領地區於周五開始舉行所謂的全民公投。

對於徵兵動員，官員們表示需要 300,000 名士兵，優先考慮具有近期軍事經驗和重要軍事技能的人。

克里姆林宮否認兩家外國俄羅斯新聞媒體關於真正目標超過 100 萬的報道。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）一再敦促俄羅斯人不要參加戰爭，他說莫斯科的當局知道他們正在送人去死。

在俄羅斯莫斯科，反對派活動人士24日呼籲就普京下令動員預備役人員進行街頭抗議。據獨立監測組織 OVD-Info 稱，周三有 1,300 多名抗議者在 38 個城鎮被捕，周六晚上，從聖彼得堡到西伯利亞的 30 多個城鎮有 740 多人被拘留。

早些時候，克里姆林宮人權委員會主席瓦列里·法傑耶夫宣布，他已致函國防部長謝爾蓋·紹伊古，要求“緊急解決”一些問題。他的電報群 Telegram 帖子批評了豁免申請的方式，並列出了不適當入伍的案例，包括沒有軍事經驗的護士和助產士。他說，“一些徵兵人員要求在凌晨 2 點交出身份文件。”

周五，俄羅斯國防部說一些僱主可以提名員工徵兵豁免。

徵兵在西伯利亞偏遠貧困地區的少數民族中引起了特彆強烈的抗議，俄羅斯的專業武裝部隊長期以來一直不成比例地在少數民族地區徵兵。

自周三以來，俄羅斯人為了逃避徵兵而去蒙古、哈薩克斯坦、芬蘭或格魯吉亞，他們在邊境已經排了幾個小時的隊，並擔心俄羅斯可能會關閉邊界。克里姆林宮表示有關外逃的報道被誇大了。

周六在聯合國被記者問及為什麼這麼多俄羅斯人離開時，俄羅斯外交部長謝爾蓋拉夫羅夫指出了行動自由的權利。

布里亞特地區與蒙古毗鄰，是蒙古少數民族的家園，該地區的州長承認有些人錯誤地收到了文件，並表示那些沒有軍事經驗或有醫療豁免的人將獲得豁免。

周六，蒙古國總統至、現任世界蒙古人聯合會主席 Tsakhia Elbegdorj 向那些逃離徵兵的俄羅斯人，表示熱烈歡迎。三個俄羅斯蒙古人團體直截了當呼籲普京結束戰爭。

“布里亞特蒙古人、圖瓦蒙古人和卡爾梅克蒙古人……只不過是被用作炮灰，”他在一段視頻中說，戴着一條烏克蘭黃藍相間的絲帶。他們的一段視頻鼓勵說，“今天你正在逃離殘暴、殘忍和可能的死亡。明天你將可以開始讓你的國家擺脫獨裁統治。”