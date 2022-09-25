澤連斯基稱對以色列不向烏克蘭提供武器感到震驚

烏克蘭/俄羅斯/以色列/敘利亞

根據周六公開的一次採訪，烏克蘭總統澤連斯基表示，他對以色列未能提供基輔反導彈系統來幫助應對俄羅斯的襲擊感到“震驚”。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭自二月遭俄羅斯侵略爆發戰爭後不久，烏克蘭總統澤連斯基就一直在索要武器援助。澤連斯基提到了以色列的鐵穹系統，該系統經常用於攔截巴勒斯坦武裝分子在加沙發射的火箭彈。

澤連斯基抱怨說，“我不知道以色列發生了什麼。老實說，我很震驚，因為我不明白以色列為什麼不能給我們提供防空系統。”

澤連斯基是在周三在接受法國記者採訪時發表了上述言論。澤連斯基的總統辦公室在周六發布了採訪錄音。

澤連斯基的新發言論比他在 3 月份發表的言論更強烈，當時他指責以色列不願援助發送武器。當時，以色列不置可否，但表示將盡其所能幫助烏克蘭。

以色列譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但對與俄羅斯的關係是否會變得緊張持謹慎態度。以色列的鄰國敘利亞與俄羅斯關係緊密，而以色列軍隊經常襲擊敘利亞親伊朗的民兵武裝。

烏克蘭總統澤連斯基說，“我理解，就敘利亞和俄羅斯的局勢而言，以色列的處境很艱難。”澤連斯基說他並沒有指責以色列。但他說，“我是在陳述事實。我與以色列領導人的談話對幫助烏克蘭沒有任何幫助。”