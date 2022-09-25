烏克蘭南部今遭炮火猛轟 烏克蘭指控俄軍使用伊朗無人機轟炸敖德薩

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍事當局周日表示，烏克蘭南部港口城市敖德薩再次遭到俄羅斯軍隊使用的伊朗製造的無人機的襲擊，但沒有報告有傷亡。路透社說，烏克蘭和俄羅斯周日相互指責襲擊了烏克蘭南部的平民。與此同時俄羅斯試圖為其長達七個月的戰爭辯解。評論擔心烏克蘭戰爭將隨俄羅斯軍隊徵兵增援和預計吞併其軍隊佔領的地區而升級。

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法新社今天報道稱，據烏克蘭稱，這是在兩天內俄羅斯利用伊朗無人機對這個黑海上的戰略城市進行的第二次襲擊，此前，周五的襲擊造成兩名平民死亡，並引起基輔和德黑蘭之間的緊張關係。烏克蘭軍隊南部作戰指揮部周日表示，"敖德薩再次遭到敵方自殺式無人機的襲擊"，這些無人機三次擊中市中心的一座行政大樓。

據烏克蘭軍方指揮部稱，有一架無人機被擊落。據烏克蘭當局稱，周五，一架伊朗Shahed-136無人機在海上被擊落，烏克蘭軍隊還聲稱在另一個地區擊落了另一架伊朗製造的無人機Mohajer-6。襲擊事件的最初死亡人數為1人，後來增加到2人。

烏克蘭在同一天宣布，烏克蘭將大幅減少伊朗在烏克蘭的外交存在，以報復德黑蘭向莫斯科運送無人機。烏克蘭稱取消對伊朗大使的認證。

伊朗曾表示，伊朗對烏克蘭"根據外國媒體針對伊朗的宣傳所轉述的毫無根據的信息 "做出的決定感到遺憾。

路透社今天也報道，烏克蘭南部星期天遭到大規模炮擊。

據烏克蘭軍方周日早些時候報告，俄羅斯軍隊在過去 24 小時內對烏克蘭軍事和民用目標發動了數十次導彈襲擊和空襲，其中包括 35 個“定居點”。烏克蘭軍方表示，俄羅斯還使用無人機襲擊了南部城市敖德薩的中心。沒有人員傷亡報告。

俄羅斯否認針對烏克蘭南部以及平民發動了襲擊。俄國家通訊社報道說，烏克蘭軍隊轟炸了赫爾松市的一家酒店，造成兩人死亡。自入侵初期以來，俄羅斯軍隊就佔領了這個南部城市。

路透社說無法核實任何一方的說法。