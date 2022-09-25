美國海軍陸戰隊的“莫紮特”能懟普京僱傭軍“瓦格納”？

烏克蘭/俄羅斯

前美國海軍陸戰隊員希望通過成立一個名為“莫紮特”的組織在烏克蘭開展人道主義救援和軍事訓練以拯救生命，並與俄羅斯總統普京的俄羅斯準軍事組織瓦格納鬥爭。

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莫紮特是古典音樂的大作曲家。瓦格納也是一名著名音樂家的名字，瓦格納支持納粹，也曾是希特勒喜愛的音樂家。一位前美國海軍陸戰隊員希望通過組織名為“莫紮特”的組織，對抗俄羅斯準軍事組織“瓦格納”。

“莫紮特”組織其中23人是美國前海軍陸戰隊員，他們已經身處烏克蘭，開展人道救援行動，包括向烏克蘭民眾分發由非政府組織世界中央廚房提供的食品袋。他們出現在烏克蘭控制的頓涅茨克地區靠近前線的一個村莊前，他們有一輛麵包車和另一輛裝滿行李食物的汽車。

法新社說，當天，“莫紮特”小組總共來送出260個人道援助包裹，這些包裹分發給當地市民。據不願透露自己姓氏的史蒂夫說，到目前為止，他們已經運送了大約12噸的食物。他說："這聽起來數量不多，但我們只是一個小組織。由於其團隊規模適中，“莫紮特”能夠比大機構走得更遠。

烏克蘭人收到援助稱，"人道主義對我們有很大的幫助。因為靠我的養老金收入不多，在這種戰爭條件下很難活下去。"他是一個60多歲的人，手裡拿着麵包。

為了避免空車返回，這個人數在10至25人之間的“莫紮特”小團體也會疏散平民。"我們疏散平民，包括成人、兒童和寵物。"據史蒂夫解釋說，他與隊友一起前往靠近前線、遭受轟炸的地區。他說，他們把他們帶到烏克蘭政府管理的庇護所。

“莫紮特”也為烏克蘭軍隊組織培訓，但 "我們絕不像瓦格納僱傭軍集團那樣進行軍事行動"，史蒂夫說，他們都沒有武裝。

俄羅斯被指控在烏克蘭與俄羅斯軍隊一起僱傭臭名昭著的瓦格納準軍事組織的人員參加戰爭殺戮。

據法新社說，理查德-瓦格納的音樂因其反猶太主義而聞名，受到希特勒的推崇，在以色列仍然受到抵制。

在頓涅茨克地區的某個地方，一組約20名烏克蘭士兵與來自“莫紮特”小組的外國教官一起訓練。“莫紮特”小組成員訓練時會叫喊，糾正烏克蘭士兵說，"看着敵人，看在上帝的份上，瞄準他，"其中一名訓練員用英語喊道。通過翻譯，他告訴一名士兵："像這樣握住你的步槍，這是一把步槍，不是一把吉他！"

在不透露姓名的情況下，一位教官說：他們比兩天前好多了。

這些士兵中有許多人是新手。據“莫紮特”成員說，許多人以前從未碰過槍。而槍支在不知道如何使用的人手中是非常危險的。

據這位前美國海軍陸戰隊軍官說，“莫紮特”的訓練圍繞 "戰場上的生存 "展開，教授基本技能，如如何正確穿戴防彈衣，如何通過挖掘掩體保護自己免受敵人的炮擊，以及如何提供戰地急救醫療護理。

“莫紮特”小組成員說："我們對戰爭衝突的進程也許沒有什麼戰略影響，我們知道這一點，但對我們來說，這一切都是為了拯救生命，通過人道主義援助和軍事訓練來拯救生命。