俄羅斯校園突發槍擊案 至少13人死 官方定性納粹分子與恐怖分子犯案

俄羅斯/槍擊案

俄羅斯中部伊熱夫斯克的一所學校今天發生槍擊事件，至少有13人死亡，包括7名兒童，據俄羅斯總統普京譴責稱，這是一起 "不人道的恐怖襲擊"。俄羅斯官方消息報告槍手是該校前畢業生，標榜納粹，是納粹分子。

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法新社引據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，總統普京對這所發生恐怖襲擊的學校里的人和孩子的死亡深感遺憾，並希望傷者早日康復。

俄羅斯調查委員會早些時候說："根據初步消息，已經有13人成犯罪的受害者，包括6名成年人和7名未成年人，另外有14名兒童和7名成年人受傷。"

官方消息說，襲擊者當場自殺。

據調查人員說，嫌疑人穿着一件帶有納粹標誌的黑色毛衣，戴着蒙面帽。

官方在另一份聲明中說，槍手是該校的一名前學生，名叫Artiom Kazantsev，生於1988年。官方說，我們正在檢查他是否是新法西斯主義立場和納粹思想的追隨者。

俄羅斯調查委員會早些時候的一份報告稱，有9人被殺，包括5名兒童。

調查人員還發布了一段視頻，顯示一名男子的屍體躺在地上，頭部周圍有血跡，身穿黑色毛衣，上面有一個紅色的納粹標誌。

此前，俄羅斯內政部曾提到有6名死者和20名受傷者。並報告警方已經找到了開火的男子的屍體。並稱“根據我們的信息，他是自殺的。”

槍擊事件發生在這個位於烏拉爾山脈以西的城市的第88號學校，該山脈將歐洲和亞洲的俄羅斯分開，事件發生在今天上午。這座城市因有工廠製造卡拉什尼科夫突擊步槍而知名。

據該地區的州長亞歷山大-布拉切洛夫（Alexander Bretchalov）說，槍手在學校內開火前殺死了校門口警衛。該學校的網站顯示，學校有近1000名學生和80名教師。

州長在學校外拍攝的一段視頻中發言時顯得激動難過。在他身後，可以看到醫務人員衝進大樓，一些人擡着擔架。他在視頻中說，"疏散工作已經完成"，"整個周邊地區都被封鎖了"，他並說俄羅斯國民警衛隊、俄羅斯安全部門（FSB）和 "負責調查的當局都已經在犯案現場。

據俄羅斯衛生部稱，14支救護隊也到現場，一組醫生將很快前往伊熱夫斯克幫助受害者。

官方稱，對該起謀殺和非法攜帶武器的指控調查迅速展開，並移交給俄羅斯主要調查機構--俄羅斯調查委員會。

法新社說，周一的槍擊事件發生在俄羅斯許多地方都有的緊張氣氛中，因為數十萬名預備役軍人被徵兵動員前往烏克蘭參加俄羅斯在那裡的侵略進攻。

同樣在周一，一名男子向西伯利亞的一個俄羅斯軍隊徵兵中心開火，重傷了一名正在那裡工作的軍隊軍人。

近年來，致命的槍擊事件，尤其是在學校，在俄羅斯變得越來越普遍，以至於普京都感到震驚，但他指控這是一種從美國傳入的現象，是全球化的反面效應，這促使俄羅斯收緊關於攜帶武器的立法。

據法新社說，今年4月，在同樣位於俄羅斯中部的烏里揚諾夫斯克地區，一名男子在一所幼兒園開火，殺死兩名兒童和一名教師，然後自殺。

而最致命的槍擊事件發生在2018年10月，當時一名高中生在被吞併的克里米亞半島的刻赤市的一所高中殺死了19人，然後自殺身亡。

今天發生槍擊案的伊熱夫斯克是一個擁有近65萬人口的城市，是俄羅斯中部烏德穆爾特共和國的首都。正是在這個在共產主義時代長期不對外國人開放的工業城市，工程師米哈伊爾-卡拉什尼科夫於1947年研發了他的第一支 "AK-47"自動步槍，此後成為世界聞名的武器。