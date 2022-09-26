俄羅斯：一徵兵中心傳槍戰

俄羅斯/烏克蘭/徵兵

俄羅斯周一一名男子向西伯利亞的一個俄羅斯軍隊徵兵中心開火，消息報告在那裡工作的一名軍人受重傷。俄羅斯徵兵動員正如火如荼進行。俄羅斯徵兵旨在向侵烏戰爭中在烏克蘭作戰的軍隊增兵。

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據法新社今天引述俄羅斯當地消息稱，一名俄羅斯軍人在軍隊徵兵中心遭槍擊受傷。消息稱，"軍方政治委員亞歷山大-葉利塞耶夫受傷，他正在接受重症監護，情況非常嚴重（......）槍手立即被逮捕。伊爾庫茨克州州長伊戈爾-科布澤夫在電報群上說："他將受到強制性處罰。

據州長說，槍擊事件發生在烏斯季-伊利姆斯克的徵兵中心，這是西伯利亞中部的一個工業城市，位於伊爾庫茨克以北600公里處。

俄羅斯調查委員會在一份聲明中說，該槍擊嫌疑人是一名25歲的城市居民。

據州長稱：“使我對此感到羞恥的是，在一個困難時期，我們應該團結起來，不是互鬥，而是應該對抗真正的威脅。”

這一事件發生在俄羅斯多地抗議普京於9月21日下令進行部分徵兵動員的時候。

法新社引述非政府組織OVD-Info稱，自徵兵令宣布以來，已有超過2300人在反對徵兵軍事動員的示威行動中被逮捕。也有報道稱，俄羅斯人正在大規模地逃向邊境以期逃離俄羅斯。