克里米亞韃靼人憂俄羅斯徵兵

歐洲社會 / 烏克蘭危機

自俄羅斯發起針對烏克蘭的軍事行動後，土耳其接納了許多從烏克蘭入境的韃靼人。然而，在莫斯科於2022年09月21日星期三宣布已簽署了徵兵動員令後，原先生活在克里米亞島（Crimée）的居民現在也試圖進入土耳其尋求躲避。

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據本台法廣RFI法文網報導，俄羅斯與烏克蘭開戰以來，土耳其已經接納了近4000名來自烏克蘭的韃靼人。但自從莫斯科頒布徵兵動員令後，那些生活在克里米亞的居民也嘗試入境尋求躲避。

烏克蘭境內的韃靼人站在基輔一邊與俄羅斯交戰 -

本台法廣RFI通訊員Anne Andlauer2022年09月25日周日發自伊斯坦布爾（Istanbul）的消息說，過去幾個月以來，土耳其接納的韃靼人難民幾乎全部都是婦女和兒童，他們的父親則是留在烏克蘭作戰。其中，大部分難民在戰前是在基輔居住。他們於2014年克里米亞在公投後遭俄羅斯吞併時逃離其祖先們曾經生活過的故土。基輔和西方則認定，當年的那場公投只是一個幌子。

克里米亞的韃靼人一直與土耳其保持着密切聯繫 -

自俄羅斯頒布徵兵動員令以來，情況發生了變化。一名女受訪者Anife表示，她幫助其同胞在土耳其安家。如今接到的求助電話，不僅只是來自基輔，還有來自克里米亞。那裡生活着大量的穆斯林和土耳其裔的少數民族。這個社區自奧斯曼帝國時代起一直與土耳其保持着密切聯繫。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: les Tatars de Crimée tentent de fuir la mobilisation. Ici, une manifestation dénonçant l'invasion de l'Ukraine par la Russie rassemblant des Turcs, des Ukrainiens et des Tatars de Crimée à Istanbul le 21 mai 2022. (illustration) AP - Burhan Ozbilici / RFI Image Archive

克里米亞韃靼男孩們拒絕為俄羅斯作戰尋求逃亡 -

如今Anife的電話鈴聲日夜響個不停。給她打電話的人是一些母親，有年齡在18歲至20歲之間的大男孩拒絕為俄羅斯戰鬥。他們想要出逃，但不知應該如何是好。

安卡拉當局從來沒有承認俄羅斯已兼並克里米亞 -

土耳其至今不承認俄羅斯對克里米亞的吞併，而且還認為俄羅斯近日在烏克蘭四個佔領地區內組織的公投是非法的。

RFI Image Archive / La Russie a annexé la Crimée le 18 mars 2014. (illustration) © Google Maps / RFI Image Archive

（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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