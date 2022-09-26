意大利大選推極右女總理上台 歐洲反應來了

意大利/選舉

意大利兄弟黨領袖喬治亞·梅洛尼所領導的保守派聯盟在周日的立法選舉中獲勝後，將成為意大利自二戰以來擔任最右翼政府首腦的首位女總理。歐洲聯盟各國對此反應冷靜。歐洲國家的極右翼政黨顯示受到鼓舞。

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路透社引述法國總理伊麗莎白·博爾內 (Elisabeth Borne) 對 RMC 電台說：“我不想評論意大利人民的民主選擇，現在應當由意大利總統任命總理。”但法國總理說，“在歐洲，我們有一定的價值觀，顯然，我們會保持警惕。”博爾內發表看法時特別提到人權和墮胎議題。

法國極右翼國家聯盟黨領袖瑪麗蓮勒龐在推特上寫道：“意大利人民決定通過選舉一個愛國和捍衛主權的政府來掌握自己的命運。” 瑪麗蓮勒龐還祝賀喬治·梅洛尼（Giorgia Meloni）和（聯盟領導人）馬泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）贏得了這場偉大的勝利，稱“抵抗了反民主和傲慢的歐盟的威脅。”

匈牙利總理維克托·歐爾班 (Viktor Orban) 的政治顧問巴拉茲·歐爾班 (Balazs Orban) 在 Twitter 上說：“祝賀梅洛尼 Giorgia Meloni、Matteo Salvini 和（Forza Italia 領導人）貝盧斯科尼Silvio Berlusconi 今天的選舉！在這些困難時期，我們比以往任何時候都更需要擁有共同願景和應對歐洲挑戰的朋友。”

西班牙Vox黨的負責人 Santiago Abascal 在 Twitter 上表示：“喬治亞·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 為歐洲由一個自豪並捍衛主權國家組成政府展示了道路，讓他們能夠為所有人的安全和繁榮開展合作。”

波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基在 Facebook 上：“偉大的勝利！恭喜！”

意大利國內反應多有警告。中間派 Azione 黨領袖 Carlo Calenda 在 Facebook 上說：“意大利選民選擇讓捍衛主權勢力獲得明顯的多數席位。我們認為這是一個危險且不確定的前景。我們將看看梅洛尼是否有能力執政；我們將成為一個強硬但建設性的反對派。”