意大利議會選舉中右翼聯盟取得大勝，有望迎來首位女總理

意大利/政治/歐洲

意大利議會選舉9月25日開始投票。根據意大利廣播電視公司周日晚公布的出口民調，由意大利兄弟黨、聯盟黨和意大利力量黨組成的中右翼聯盟獲得了至多45%的支持率，領先其他黨派。由民主黨領導的中左翼聯盟支持率至多29.5%，五星運動黨支持率至多17.5%。如果最終結果在周一得到確認，意大利兄弟黨、極右翼政治領袖喬治亞·梅洛尼 （Giorgia Meloni）有望成為該國歷史上首位女總理，不過她仍然需要數周時間才可能組成一個穩定的執政聯盟。

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梅洛尼領導的意大利兄弟黨近年來的人氣有了天文數字的上升，在2018年的上一次議會選舉中，該黨只贏得了4.5%的選票。這一極右翼政黨的受歡迎程度凸顯了意大利近些年來對主流政治的排斥，此前看到的是該國選民對民粹主義政黨、五星運動黨和薩爾維尼(Matteo Salvini）的極右翼聯盟黨等反建制政黨的支持。

薩爾維尼周日晚間在推特上慶祝出口民調結果時說：“中右翼在眾議院和參議院都有明顯優勢！這將是一個漫長的夜晚，但這是我的夢想。這將是一個漫長的夜晚，但現在我已經想說，謝謝你們。”

45歲的梅洛尼是一位來自羅馬的母親，她的競選口號是“上帝、國家和家庭”，她領導的意大利兄弟黨所提出的政治議程植根於歐洲懷疑論、反移民政策，而且還提議削減LGBTQ和墮胎權利。

究竟誰將成為意大利下一任總理的決定權在總統手中，這需要時間。儘管梅洛尼近來努力軟化自己的形象，強調她對烏克蘭的支持並淡化反歐盟的言論，但她領導的政黨植根於戰後從獨裁者墨索里尼的法西斯分子中崛起的運動。

梅洛尼周一凌晨在推特上向支持她的選民們表示：“我們不會辜負你們的信任。我們已經準備好再次提升意大利的地位。謝謝你們!”

領導中左翼聯盟的意大利民主黨現已承認了敗選，稱這一結果是“國家的悲哀之夜”。該黨副主席塞拉奇亞尼（Debora Serracchiani）告訴記者說：“毫無疑問，從目前看到的數據來看，我們不能不把勝利給予喬治亞·梅洛尼所拖曳的右翼聯盟。這是國家的一個悲哀的夜晚。”

意大利周日的議會選舉是由執政的多黨派聯合政府內訌引發的，總理馬里奧·德拉吉在7月21日向總統塞爾焦·馬塔雷拉遞交辭呈。馬塔雷拉接受辭呈，並要求德拉吉作為看守內閣總理繼續處理政務。