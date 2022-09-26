“普京的大廚”承認由他出資組建臭名昭著的瓦格納僱傭軍

俄羅斯/瓦格納

與克里姆林宮關係密切的俄羅斯商人葉夫根尼-普里戈津周一今天承認，是他於2014年成立了準軍事組織瓦格納，該僱傭軍目前在烏克蘭參戰，普里戈津並承認，瓦格納在非洲和拉丁美洲都推動行動。多年來，這個瓦格納準軍事組織一直被懷疑在世界各個熱點區域執行克里姆林宮的骯髒工作，而莫斯科一直否認這樣的指控與報道。

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據法新社今天報道稱，葉夫根尼-普里戈津這個與克里姆林宮關係密切的商人承認創立了準軍事組織瓦格納。在他的康科德公司的社交媒體渠道上的一個帖子中，他說他在2014年成立了這個組織，瓦格納已向烏克蘭的頓巴斯派遣精練的戰鬥人員。據葉夫根尼-普里戈津報告說，"就在那時，2014年5月1日，一個愛國者集團誕生了，它取名為瓦格納營戰術小組。"

據葉夫根尼-普里戈津說，"而現在我承認，這些人，這些英雄，曾捍衛了敘利亞人民，其他阿拉伯國家的人民，捍衛非洲和拉丁美洲的被剝奪者，他們成為我們俄羅斯祖國的支柱。"

法新社說，多年來，這個瓦格納準軍事組織一直被懷疑在各個熱點區域執行克里姆林宮的骯髒工作，而莫斯科一直否認這樣的指控與報道。

葉夫根尼-普里戈津被許多西方大國和俄羅斯媒體指控是瓦格納的資助者，他的手下在敘利亞、利比亞、烏克蘭和中非共和國等地都有出現。

據法新社，普里戈津曾經是克里姆林宮廚房的供應商，因此他有 "普京的廚師 "的綽號。

但克里姆林宮一直否認與準軍事組織瓦格納有任何聯繫。