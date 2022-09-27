丹麥首相：北溪管道泄露為蓄意破壞 CIA曾警告德國北溪管道或為攻擊目標

歐洲/俄羅斯/能源

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）9月27日晚間向媒體表示，根據丹麥政府評估，“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道發生的三起爆炸事件是蓄意行為。另據德國《明鏡周刊》當天報導，美國中央情報局（CIA）幾周前曾警告德國政府，波羅的海的天然氣管道可能會受到攻擊。

廣告 繼續瀏覽後續

負責建造與運營“北溪”天然氣管道的北溪AG公司（Nord Stream AG）周二發表聲明稱，北溪天然氣管道3條支線同時遭到破壞尚屬首次，何時恢復供氣無法預測。

據丹麥媒體報導，“北溪-1”天然氣管道在兩個地方發生泄漏。兩處泄漏都發生在丹麥博恩霍爾姆島東北部，一處在丹麥境內，另一處在瑞典境內。26日，“北溪-2”天然氣管道也發生泄漏，該管道泄漏點也位於博恩霍爾姆島附近 。

據丹麥廣播公司報導，弗雷澤里克森周二晚並沒有詳細說明誰被認為是幕後黑手。她強調：“我們以最嚴肅的態度來看待這個問題。情況是如此的嚴重。但我不打算猜測誰是幕後黑手”。她補充說，管道泄露對丹麥博恩霍爾姆島的居民沒有任何安全影響，仍有很多信息沒有被揭開。

弗雷澤里克森還澄清說，爆炸發生在國際水域，即使它們發生在丹麥和瑞典的專屬經濟區。她表示，爆炸發生在國際水域，這不是對丹麥的攻擊。

丹麥國防部長博茲科夫（Morten Bødskov）補充說，國防部現在正在增加其在博恩霍爾姆島周圍水域的軍力部署。一艘巡邏艦已被派往該地區，正如周二稍早被派往該水域的丹麥皇家海軍“阿布薩隆”號支援艦（HMDS Absalon）一樣。一艘環保船也在趕往事發地點的路上。

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）周二表示，已經檢測到兩次與北溪管道泄漏有關的爆炸，有信息表明可能是破壞行為，但這並不代錶針對瑞典的戰爭行為。安德松當天在新聞發布會上說，瑞典政府正與北約等合作夥伴以及丹麥和德國等鄰國就事態發展進行密切接觸。

安德松向媒體表示：“我們擁有瑞典的情報，但我們在與丹麥的接觸中也收到了信息，並基於此得出結論：這可能是一個故意的行為。這可能是一個破壞行為。”

安德松補充說：“這不是一個攻擊瑞典或丹麥領土的問題。但是，儘管如此，政府正在非常認真地對待所發生的事情，尤其是考慮到目前我們附近的安全局勢”。

據德國《明鏡周刊》援引不具名的消息來源報導，德國政府在今年夏天收到了來自美國中央情報局的情報，並補充說，柏林方面假定這一最新的事態發展是對“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道進行的有針對性攻擊。