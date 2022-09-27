俄輸德北溪天然氣管 波羅的海發生泄露事故

俄羅斯輸往德國天然氣管道--北溪 1 號( Nord Stream 1 )和 2 號天然氣管道，今發現在波羅的海地段有多處天然氣泄漏現象。

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丹麥海上交通管理局在發稿後的幾個小時，北溪管線運營商在一份新聞稿中證實，在北溪 2 號管道上發現天然氣泄漏後，泄漏影響了海底天然氣管道，該管道主要由俄羅斯巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司擁有。這是巴黎人報的最新消息。

這條管道與北溪1號天然氣管道平行建造，旨在能將俄羅斯天然氣進口到德國的能力增加一倍，但目前尚未投入運營。 該管線幾乎完工，但在俄羅斯入侵烏克蘭之前，德國政府在 2 月封印阻斷其經營許可證。 北溪2號的發言人里瑟克(Ulrich Lissek)解釋說，該管道仍然“在技術上做好了輸送準備”並“灌滿了天然氣”。

傍晚時分，北溪集團(Nord Stream AG) 在其網站上表示： “造成泄露原因正在澄清中。”

德國經濟部發言人也表示，“對天然氣的供應安全沒有影響。自 9 月初俄羅斯停止交付以來，天然氣不再通過北溪 1 號送達。”

丹麥氣候與健康部長證實指出：“當局現已獲悉，北溪1號天然氣輸送管目前沒有運行，但裡面仍有天然氣，本次它還發生過兩次泄漏。”