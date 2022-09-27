普京再舞核威脅大棒 梅德韋傑夫首稱歐美北約不會跳入核戰爭

俄羅斯/烏克蘭/核戰爭

俄羅斯開始公布公投結果，並稱這是俄羅斯吞併四個烏克蘭地區的前奏。與此同時，俄羅斯總統普京的盟友周二向烏克蘭和西方國家發出了新的核武器威脅警告。俄羅斯前總統梅德韋傑夫今天警告使用核武器，並說，即使莫斯科用核武器打擊烏克蘭，北約軍事同盟也不會冒核戰爭的風險，直接進入烏克蘭戰爭。

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據路透社今天報道說，俄羅斯今天批評歐洲國家急於調查波羅的海下兩條俄羅斯天然氣管道發生無法解釋的重大泄漏。然而這種天然氣泄漏構成了爆炸並威脅任何進入該地區的船隻遭遇炸沉的風險。

克里姆林宮曾將俄羅斯早先削減對歐洲的天然氣供應歸咎於技術問題，但表示不能排除是蓄意破壞結果，但沒有指控誰是罪魁禍首。

自 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，俄羅斯與西方的對抗推高了全球通脹，加劇了許多國家的能源和糧食危機，西方的嚴厲制裁和俄羅斯以報復措施應對加劇這一危機。

俄羅斯安全委員會副主席，俄羅斯前總統梅德韋傑夫周二發布的核警告是普京及其同夥最近幾周發出的幾個核武器警告之一。分析人士說，它們旨在通過暗示準備使用戰術核武器來保衛新吞併的領土來威懾烏克蘭和西方，俄羅斯軍隊最近幾周在這些領土上面臨著烏克蘭的強大反攻。

但梅德韋傑夫的警告與此前的警告不同，他首次預測，即使莫斯科用核武器打擊烏克蘭，北約軍事同盟也不會冒核戰爭的風險，直接進入烏克蘭戰爭。

據梅德韋傑夫說，“我相信即使在這種情況下，北約也不會直接干預衝突，”梅德韋傑夫在 電報群Telegram 上的一篇帖子中說，“大洋彼岸和歐洲的煽動者不會甘願死於核災難。”

據俄羅斯國家通訊社RIA報道，烏克蘭四個部分被俄羅斯及其代理人佔領的地區的初步部分投票結果顯示，絕大多數人贊成加入俄羅斯。

在為期五天的公投之後，基輔和西方譴責這是一場騙局，並表示他們不會承認。烏克蘭敦促歐盟實施新的懲罰性制裁，以回應烏克蘭所指控的在許多情況下是在槍口下進行的投票。

普京在國家電視台表示，投票旨在保護人們免受俄羅斯所指控的烏克蘭對俄羅斯族人和講俄語的人的迫害。

烏克蘭對此予以否認。

普京說：“在舉行公投的所有地區拯救人民是我們的首要任務，也是我們整個社會和國家關注的焦點。”

普京早些時候與官員討論了動員農民在烏克蘭作戰的問題，這是他上周宣布的支持莫斯科在本月戰場逆轉後所謂的“特殊軍事行動”的運動的最新舉措。

這場徵兵運動已經讓成千上萬的俄羅斯人嚇跑衝過俄羅斯邊境進入其他鄰國。

俄羅斯政府官員一再警告說，如果控制莫斯科聲稱擁有的部分地區的基輔軍隊試圖佔領俄羅斯很快將視為主權領土的地方，他們可能會使用核武器。

華盛頓曾表示，它已私下向莫斯科說明了俄羅斯發動核武器會有的“災難性後果”。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克表示，烏克蘭正在為俄羅斯可能發動核打擊做準備，但阻止它的責任在於擁有核武器的國家。他指出，“......如果俄羅斯對烏克蘭進行核打擊，我們究竟應該在哪裡疏散人員？”

據路透社說，在基輔市中心，音樂老師安德烈·柳博米爾說，他對核打擊的可能性並不擔心。“那又怎樣？那又怎樣？在 2 月 24 日之後我們還需要害怕什麼？沒有什麼好害怕的了。”