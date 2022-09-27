烏克蘭當局強硬：警告支持公民吞併投票的烏克蘭人面臨叛國罪和監禁

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基的顧問表示，在烏克蘭四個地區的吞併烏克蘭領土的投票進入最後一天之際，幫助俄羅斯支持的公投吞併該國大片地區的烏克蘭人將面臨叛國罪和至少五年監禁。但被迫投票的烏克蘭人不會被追究。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭總統顧問表示，“我們有以某種方式參與的人員名單，”總統顧問米哈伊洛·波多利亞克在接受瑞士報紙 Blick 採訪時說，“我們指的是數百名烏克蘭人合作者。他們將以叛國罪被起訴。他們將面臨至少五年的監禁。”

總統顧問波多利亞克說，但被迫投票的烏克蘭人不會受到懲罰。烏克蘭官員報告說，投票箱被挨家挨戶帶着走，居民被強迫在俄羅斯支持的安全人員面前投票。

莫斯科希望吞併東部和南部的赫爾松省、盧甘斯克省、頓涅茨克省和紮波羅熱省，這些省約佔烏克蘭的 15%。但沒有一個省份完全在莫斯科的控制之下，整個前線的戰鬥一直還在進行，烏克蘭軍隊報告說，自本月早些時候他們在第五個省哈爾科夫擊潰俄羅斯軍隊以來取得了更多進展。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)已間接地威脅要使用核武器來保護俄羅斯的領土，如果被吞併，這四個省將包括在內。

是否加入俄羅斯的投票於周五在該地區開始，將於周二結束，俄羅斯議會可能會在幾天內批准吞併。

英國國防部周二表示，普京可能會在 9 月 30 日向議會發表講話時宣布烏克蘭被佔領地區加入俄羅斯聯邦。

路透社說，基輔和西方將公投視為一場騙局，並承諾不承認結果。