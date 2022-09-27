烏克蘭被占區所謂“全民公投”落幕

所謂“公投”落幕

27日，被俄羅斯視為吞併烏克蘭四個地區前奏的公投進入第五天，也是最後一天不被公認的“公投”。俄羅斯新聞社(RIA)當天報導，烏克蘭4個由俄國軍隊佔領地區進行公投的初步部分投票結果，顯示有高達96%的民眾支持併入俄國。親莫斯科的赫爾松港口城市表示：87.05%選民贊同入俄公投。俄羅斯控制的紮波羅熱（Zaporijjia）入俄公投更高，為93.11%。

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27日，法國稱烏克蘭的吞併公投是“偽公投”。聯合國主管政治事務的副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在公投結果宣布後表示：我需要重申的是，聯合國將繼續完全致力於烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、統一、獨立和領土完整。”

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、紮波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期5天公投，公投27日落幕。美國國務卿布林肯已經表示，西方決不會承認俄羅斯兼並烏克蘭領土

俄羅斯安全委員會副主席，前總統梅德韋傑夫27日竟然威脅說：“俄羅斯有權在未經任何人許可的情況下使用核武器”。。普京及其同僚最近幾周數次發出類似警告。

梅德韋傑夫新一輪警告與之前的警告不同。他首次預測，即使莫斯科用核武器打擊烏克蘭，北約軍事聯盟也不會冒着核戰爭風險，直接參與烏克蘭戰爭。

“我相信，即使在這種情況下，北約也不會直接介入衝突。”梅德韋傑夫在Telegram上的一篇帖子中說。

北約和美國沒有公開詳細說明他們將如何應對俄羅斯對烏克蘭實施核攻擊，但白宮國家安全顧問傑克‧沙利文（Jake Sullivan）周日（9月25日）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），華盛頓已經向莫斯科表明，如果俄羅斯這麼做，將面臨“災難性後果”。

分析人士稱，這些警告旨在威脅烏克蘭和西方，暗示準備使用戰術核武器來保衛新吞併的領土。俄軍最近幾周面臨烏克蘭強力反擊。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在接受瑞士報紙Blick採訪時說，烏克蘭正在為俄羅斯可能進行核打擊做準備。但他表示，威懾俄羅斯的責任在於有核國家。

“……如果俄羅斯對烏克蘭進行核打擊，我們究竟應該把人疏散到哪裡？”他問，“這就是為什麼使用核武器是一個全球安全問題，這不再僅僅是烏克蘭的問題。”

波多利亞克在同一次採訪中說，幫助俄羅斯組織吞併公投的烏克蘭人將面臨叛國罪指控和至少五年監禁。

他說：“我們有以某種方式參與者的名單。”他補充說，被迫投票的烏克蘭人不會受到懲罰。烏克蘭官員報告說，投票箱被挨家挨戶送到門上，居民被迫在俄軍面前投票。

英國國防部周二表示，普京很可能在9月30日向議會發表講話時宣布被佔領地區加入俄羅斯聯邦。

烏克蘭沒有一個省份完全在莫斯科控制之下，整個前線的戰鬥一直在進行。烏軍本月早些時候在第五個省份哈爾科夫（Kharkiv）擊潰俄軍後，據報說取得更多進展。