英國工黨開年會 尋求崛起重返歐洲

英國/工黨/歐盟

英國工黨今天正在利物浦舉行年度會議，會期直到星期三。英國第一反對黨在民意調查中目前享有多年未見的有利地支持，甚至在輿論上超過了保守黨。本屆大會面臨的挑戰是將自己視作執政黨，超越反對黨情節，並選定主題：檢視英國脫歐。

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據本台報道稱，英國工黨目前風生水起，正尋求與歐盟重修關係。本台在利物浦的特約記者埃米林-文報道稱，英國工黨多數支持者至今反對英國脫歐。支持者稱，"我們需要加強與歐盟和單一市場的聯繫。我們需要進行這種討論。但工黨想避免爭議，他們想先當選成為執政府。

然而，工黨的態度很明確：在英國脫歐問題上不求翻盤，但要改善倫敦-布魯塞爾的關係。工黨年會喊出"現在是我們重新掌控我們與歐洲關係的時候了！"。據英國工黨議員Stella Creasy說，在過去三年中，英國數千家公司停止了與歐洲的貿易，我們的出口下降了三分之一。如果你不支持歐洲，你就不能支持增長。

為了安撫，工黨外交事務發言人大衛-拉米希望英國首相特拉斯抓住法國總統馬克龍伸出的手，馬克龍提出建立歐洲政治共同體的想法。發言人說，"法國是我們的盟友! 一個工黨政府將使我們與我們最親密的盟友和夥伴的關係正常化。現任政府的基調只是在加劇爭端。這讓我非常擔心。"

工黨現在希望表現出主動性，以恢復英國在世界舞台上的地位。