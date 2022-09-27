難道真的有誰炸開了北溪海底輸油管？

俄羅斯/北溪海底天然氣輸油管/歐洲

據路透社今天報道說，俄羅斯今天批評歐洲國家急於調查波羅的海下兩條俄羅斯天然氣管道發生無法解釋的重大泄漏。然而這種天然氣泄漏構成了爆炸並威脅任何進入該地區的船隻遭遇炸沉的風險。克里姆林宮曾將俄羅斯早先削減對歐洲的天然氣供應歸咎於技術問題，同時表示不能排除是蓄意破壞結果，但沒有指控誰是罪魁禍首。據法國世界報今天報道稱，瑞典和丹麥的地震台在發生北溪海地輸油管天然氣泄漏的地區記錄了強烈的水下爆炸。

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據世界報今天報道稱，北溪海上天然氣泄漏前曾記錄有兩次水下爆炸。

瑞典廣播公司SVT援引地震學家Björn Lund的話說，瑞典和丹麥的地震台在發生北溪天然氣泄漏的地區在漏氣前曾記錄了強烈的水下爆炸。他解釋說，發現爆炸的地區不是通常用於軍事演習的地區。據這位科學家說，其中一次爆炸的震級為里氏2.3級，在瑞典南部的30個地震測量站都有記錄。

第一次爆炸是在星期一晚上凌晨2點03分記錄的，第二次是在星期一晚上7點04分。

該地區上一次記錄類似的地震事件是在2016年。

管道運營商北溪集團表示，他們無法看到或評估北溪輸油管損壞情況，但承認情況具有特殊性。軍方官員經常警告說，重要的民用海底設施，如電信電纜、電力和石油連接，有可能遭到破壞。由於烏克蘭戰爭的後果，由俄羅斯巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司旗下的一個財團運營的兩條管道在最近幾個月停止運行，但這兩條管道仍然充滿了天然氣。

據報道稱，許多人的目光都投向了克里姆林宮，但俄羅斯說它也 "極為關切"，並說不排除任何可能，包括破壞。

丹麥首相梅特-弗雷德里克森說，"很難想象這是偶然的"。她在訪問波蘭的間隙說，不應排除破壞行為的可能。