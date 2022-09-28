法外長到訪基輔 法國計畫在波蘭培訓烏克蘭士兵

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法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）9月27日到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基及外交部長庫列巴等烏方官員進行了會晤。科隆納在基輔接受媒體採訪時表示：“我來到基輔，再次帶來友誼和支持的信息”。她通過推特表示：“在共和國總統（馬克龍）來訪的三個月後，我很高興傳達法國的友誼和支持的信息。只要有必要，我們將繼續我們的承諾。”

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科隆納說：“我向庫列巴外長重申了法國對烏克蘭的全面支持，經濟、人道主義、軍事和外交支持。法國將繼續支持烏克蘭的領土完整，絕不承認俄羅斯組織的虛假公投”。她當天在出席記者會時強調：“如果俄羅斯繼續組織這些非法的公投，那麼在法國的全力支持下，歐盟將對其進行制裁。”

庫列巴通過推特表示：“我歡迎科隆納外長來到基輔，向她感謝法國與烏克蘭站在一起。我們都譴責俄羅斯名為‘公投’的宣傳節目，並同意世界應作出堅決的回應，大幅增加對烏克蘭的支持，並對俄羅斯實施新的嚴厲制裁。”

據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基向科隆納感謝馬克龍在上周的聯合國大會的講話中所表達的對烏克蘭的支持，以及他個人在關於國際原子能機構代表團訪問紮波羅熱核電站的談判中所作的努力。

澤連斯基強調，烏克蘭期待國際夥伴對俄羅斯在被佔領土上舉行的虛假公投作出最嚴厲的反應。他指出：“我們既期待歐盟對俄羅斯的第八個制裁方案中的強有力的制裁，也期待單獨的明確信號，即如果俄羅斯聯邦承認這些人為的‘公投’會發生什麼”。

澤連斯基指出，北約國家應該向全世界表明，他們保證歐洲大陸上任何國家的安全。他還重申了加強對烏克蘭國防支持的重要性。

澤連斯基說：“這是我們當今的一個優先事項。沒有現代武器，在恢復我們的領土完整方面取得進展是不可能的。因此，我想親自感謝法國政府這些月來所提供的幫助”。

科隆納向澤連斯基表示：“法國人民欽佩烏克蘭人民的勇氣。法國將一直站在烏克蘭的一邊”。

另據法國《世界報》援引消息來源報導，法國國防部已決定支持歐盟在今年夏天提出的烏克蘭士兵訓練任務，並決定了法方參與的主要原則。

依照相關計畫，法軍士兵將被派往波蘭，他們將在專門的軍營中向烏克蘭人提供為期五周的訓練。法軍總參謀部已表示希望迅速行動，在2022年底前投入使用。在《世界報》的詢問下，該部門表示：“磋商仍在進行中”。

8月底，歐盟國防部長非正式會議就歐盟向烏軍提供培訓一事進行討論，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，所有歐盟成員國都明確支持組建歐盟培訓團，此舉的優勢在於，能夠集中各國資源進行統籌安排，並且，還能通過“拉動成員國的能力”來滿足烏克蘭的需求。

歐盟此前已經在莫桑比克和索馬里為非洲軍隊提供了一些培訓課程，過去在中非共和國和馬里也是如此。報導指，儘管歐盟培訓團烏克蘭任務的內容仍在醞釀之中，在10月中旬之前不應透露，但根據該報的信息，歐盟方面希望集中精力“培訓能夠替代那些在戰鬥中受傷或死亡的建制部隊”。

此外，歐盟也正在考慮通過回應烏軍更具體的訓練要求來實現其專業化，特別是在排雷、行動中的醫療支持或後勤方面。如果這一歐盟倡議在布魯塞爾得到通過，法軍將派往波蘭的培訓部隊將標誌着巴黎方面增強支持烏軍的承諾。

到目前為止，法國在對烏軍培訓方面的貢獻僅限於指導烏克蘭炮兵學習操作法制“凱撒”大炮，其中18門大炮已經送給了烏方。

不過，沒有等待歐盟的倡議，其他歐洲國家已經宣布他們打算推出自己的培訓計畫。9月13日，丹麥表示將在其境內訓練烏克蘭士兵，並稱該舉措是歐盟共同防禦政策的一部分。

據西班牙媒體報道，馬德里也在考慮在東北部薩拉戈薩的一個軍事基地訓練烏克蘭士兵。英國早在7月就已經開始在其國內訓練烏克蘭士兵，並得到了加拿大、新西蘭、瑞典和芬蘭等國的參與。