俄羅斯議會今批准吞併烏克蘭4地法律

俄羅斯/杜馬批准吞併法律

俄羅斯議員今天一致通過了一項關於吞併烏克蘭四個地區的法律，這一決定已經得到了總統普京總統的認可，但引起了國際社會的強烈譴責。

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據法新社說，根據俄羅斯電視台對投票儀式的直播，杜馬（議會下院）的代表們都投票贊成吞併頓涅茨克和盧甘斯克（烏克蘭東部）以及赫爾松和紮波羅熱（南部）地區。

議會杜馬沒有棄權或反對票的記錄。

普京上周五在克里姆林宮舉行的儀式上，與這四個地區的親俄領導人一起簽署了吞併四個烏克蘭領土的協議，這四個地區部分或幾乎全部被莫斯科佔領。

烏克蘭軍隊進行了報復，要求加速加入北約，並表示在普京擔任總統期間不會與莫斯科進行談判。

在議會投票前幾分鐘，俄羅斯外交部長拉夫羅夫向議員們發表講話，要求他們支持這項法律，他說這將保護俄羅斯文化、語言和邊界。他對議員們說："我們不是在應對想象中的威脅，我們是在保衛我們的邊界、我們的祖國和我們的人民。

拉夫羅夫先生還指責美國讓所有西方國家一起支持基輔反對莫斯科。他說：美國幾乎矇騙了整個西方集體，動員西方把烏克蘭變成反對俄羅斯的戰爭工具。

法新社說，對這些烏克蘭地區的吞併是在俄羅斯對烏克蘭的七個月攻勢和被佔領地區的緊急 "公投 "之後發生的，基輔及其歐美盟友譴責這些公投是 "假公投"。

法新社說，俄羅斯已經在2014年吞併了烏克蘭南部的克里米亞。