傳瑞信驚爆危機 高層急忙安撫投資人

瑞銀

英國“金融時報”今天披露，瑞士第2大銀行瑞士信貸高層周末致電大客戶、交易對手和投資人，安撫他們對公司流動性和資本部位的疑慮。另外，知情人士告訴路透社，瑞信考慮裁汰約5000人，相當於裁員10%左右，這是瑞銀撙節成本計畫的一部分。

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路透社說，瑞士信貸（Credit Suisse）發言人婉拒對英國金融時報的報道發表評論。

根據金融時報說，瑞信的信用違約交換（CDS）價差9月30日大幅攀升，凸顯市場投資人的憂心。CDS是償債能力指標，以基點計算；基點愈高，表示公司愈可能無力還債。根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），瑞士信貸5年期CDS大幅攀升6個基點，至接近247個基點，創下至少10年來最高水準。

今年伊始時，瑞信CDS為57個基點。

根據金融時報報導，瑞信一名主管駁斥該行和投資人接觸討論可能擴大增資的報導，並堅稱在股價創下新低，以及信評遭降借貸成本攀升的情況下，該行力圖避免這類舉動。根據路透社30日看到瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在給員工的備忘錄中表示，該行擁有穩固的資本和流動性。瑞信上月也表示，該行將檢視資產組合，其中包括潛在處分資產，以及資產銷售。