法國增援烏克蘭先進武器：再加凱撒自走炮

烏克蘭/俄羅斯/法國

一位接近此事的消息人士周一表示，法國正在考慮向烏克蘭交付新的軍事裝備，包括從丹麥的訂單中先抽回6至12門凱撒自走炮。法新社說，此消息證實了《世界報》先前的透露。

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法國計畫向烏克蘭提供新的武器，包括凱撒自走炮。法新社援引消息人士說，法國烏克蘭以及丹麥三國政府之間正在討論的這項行動，在現階段還沒有最後確定。

巴黎已經軍援交付了18門這種卡車安裝的155毫米炮，法國軍隊自走炮的庫存減少了近四分之一。

據《世界報》報道，Nexter公司生產的這些額外自走炮將來自丹麥在2017年訂購的19門凱撒炮。運往丹麥的凱撒自走炮裝備有一個裝甲艙和八個車輪，而法國軍隊使用的型號因為沒有裝甲而更輕，只有六個車輪。它們還攜帶更多的炮彈（30枚，而不是18枚），射程40公里外發射。

據另一位接近此事的消息人士稱，巴黎也在考慮向基輔提供20輛 "堡壘 "裝甲車，這也證實了《論壇報》的報道。該訂單將由國防部下達，然後將其運到烏克蘭。這可以迅速實施，特別是由於製造商Arquus已經現成生產了幾輛這種裝甲運兵車。

據法新社說，法國經常被挑出來，特別是被東歐國家挑出來，指責說法國對烏克蘭的軍事援助水平低。國際戰略研究所（IISS）的弗朗索瓦-海斯伯格（François Heisbourg）表示，法國的軍援只佔對基輔軍事支持總額的不到2%，而這些軍援支持主要來自美國。

自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭衝突開始以來，除18門凱撒大炮外，巴黎還交付了155毫米TRF1牽引炮，據一位接近此案的消息人士稱數量是15門、VAB裝甲車、米蘭反坦克導彈和米斯特拉爾防空導彈。