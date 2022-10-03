烏克蘭揮軍向南 俄羅斯軍隊已多傳潰退

烏克蘭/俄羅斯/南部戰線

烏克蘭坦克炮擊俄羅斯軍隊在Bakhmut的陣地 2022年10 月2日 照片

烏克蘭軍隊今天重新奪回了烏克蘭南部第聶伯河西岸的重要城鎮，莫斯科此前幾天聲稱正式合法吞併的第二個主要據點傳出潰退。烏克蘭進軍的規模尚未得到證實，基輔對南部戰局幾乎保持沉默。但俄羅斯軍事博主已經報告了烏克蘭坦克推進拿下沿河岸數十公里的領土。

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據路透社今天報道稱，隨着俄羅斯在第二戰線戰場潰敗，烏克蘭軍隊向南推進。

不過，烏克蘭內政部顧問格拉什琴科罕見地發表了戰局新聞發布，證實烏克蘭士兵在前線下游的佐洛塔巴爾卡揮舞烏克蘭國旗旗幟的視頻。

而且，外交政策研究所智囊團的高級研究員羅布·李（Rob Lee）援引俄羅斯博主的話說，俄羅斯部隊已經撤退到杜德恰尼（Dudchany）——距離他們一天前抵抗烏克蘭軍隊進攻的地方往下 40 公里。評論分析，“當這麼多俄羅斯頻道發出警報時，通常意味着俄羅斯軍隊遇到了麻煩。”

烏克蘭軍隊沿第聶伯河推進可能會將數千名俄羅斯軍隊困在另一邊，切斷所有的補給。這條河非常寬，烏克蘭已經摧毀了主要的過境點橋樑。

路透社說，自戰爭開始以來，這些報道首次描述了烏克蘭在該國南部的快速推進，而就在一天前，烏克蘭在東部前線另一端的主要堡壘萊曼擊潰了俄羅斯軍隊。在普京宣布吞併幾個小時後，烏克蘭東部頓涅茨克省萊曼陷落為烏克蘭軍隊深入俄羅斯控制的領土並切斷剩餘的俄羅斯供應路線開闢了道路。

烏克蘭國防戰略中心智庫預備役上校維克托·凱夫柳克說：“由於萊曼的成功行動，我們正在向第二條南北航線移動……這意味着俄羅斯軍隊第二條供應線將被中斷。”

稍早，烏克蘭總統澤連斯基就表示，烏克蘭士兵的成功並不僅限於萊曼。