美國國防部長警告：普京不無可能射放原子彈！

俄羅斯/美國/烏克蘭/核武器

美國國防部長奧斯汀表示，他預期俄羅斯總統普京會繼續暗示可能在對烏克蘭的戰爭中使用核子武器，而且普京有可能真的動用核武器。

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接受專訪受問，普京會不會使用核武？美國防長警告：不無可能。

據中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）“札卡利亞GPS”（Fareed Zakaria GPS）星期天上午播出奧斯汀專訪。他表示：“普京不受限制，正如他不負責任地決定入侵烏克蘭，他還可能做出另一個不負責任的決策。但我目前沒看到讓我相信他已做出這類使用核武器的決定的任何跡象。”

美國政治新聞機構Politico指，普京近日加碼押注對烏作戰，在烏克蘭4個俄佔區舉行支持併入俄國的公投，接着不顧國際譴責並吞這些地區。若烏克蘭試圖收復失土，俄國現在可能宣稱烏克蘭侵略俄國領土。而普京日前已表示，他會考慮使用“一切可用手段”來捍衛自己的國家。

對此，奧斯汀表示：“這是非法主張、不負責任的聲明…這種核武力威脅，不是我們預期有能力的大國領袖會說的話。”奧斯汀還說，烏克蘭部隊戰鬥表現非常好，預期他們會繼續嘗試收復失土。

他告訴札卡利亞：“我認為烏克蘭人民的反擊能力、執行行動的能力，以及他們捍衛自身民主的承諾，已讓世界驚艷。那份戰鬥意願促使國際社會出手相助，提供他們安全協助，好讓他們能繼續戰鬥。”奧斯汀還說，不論普京下一步為何，美國都不會棄烏克蘭於不顧。他說：“我們會繼續支持烏克蘭人，如我們的總統所言，無論多長時間。”