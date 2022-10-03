美國CIA前局長：普京如果膽敢在烏克蘭動用核武 美國會摧毀俄軍

烏克蘭/俄羅斯/核武器

美國中央情報局前局長佩卓斯警告，如果俄羅斯總統普京膽敢在烏克蘭動用核武器，美國和盟邦會摧毀侵略烏克蘭的俄軍和裝備。

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據英國“衛報”（The Guardian）網站2日消息說，美國已退役陸軍四星上將，中央情報局（CIA）前局長佩卓斯（David Petraeus）表示，他並未與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談論美方可能如何回應俄羅斯核升級。

佩卓斯告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：“這只是一個假設，美國應會透過領導北大西洋公約組織（NATO）集體行動回應，將會消滅掉我們在烏克蘭還有克里米亞戰場上可以看到和可識別的所有俄羅斯常規部隊及黑海上每艘軍艦。”

佩卓斯被問到俄國如果在烏克蘭動用核武，是否會將美國和北約捲入這場戰爭，他說這不會是觸發北約第5條款（Article Five）集體防禦的情況，因為烏克蘭不是北約會員國，不過美國和北約會一致回應。據佩卓斯坦言，動用核武產生的輻射恐會擴及在第5條款保護下的北約國家，這有可能被解釋為視同攻擊北約會員國。

據中央社引述報道稱，佩卓斯表示：“也許可以這樣說；另一個說法是此事太可怕，必須做出回應，不能毫無回應。”不過，佩卓斯補充說：“你不會想再度在此陷入核升級的情況。但你必須表明，無論如何都無法接受此事發生。”