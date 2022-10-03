英首相特拉斯振興經濟計畫被迫180度大迴轉

振興經濟計畫

新任英國首相利茲∙特拉斯（Liz Truss）10月3日被迫宣布取消之前確定的降低45%最高個人所得稅稅率的計畫。這是特拉斯為了安撫劇烈動蕩的金融市場和保守黨內強烈不滿，而在執政尚未滿月的時候不得不吞下的一個苦澀的挫敗之果。

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特拉斯和克沃滕9月23日推出總值450億英鎊的“迷你預算案”，其中包括一系列的大規模減稅方案，將現行的45%的最高所得稅稅率取消，同時將基本稅率從20%降至19%，以及取消銀行業獎金上限等內容。英國政府計畫通過大規模融資來將經濟拉出停滯的泥潭。

但是這一計畫宣布之後，立即引發投資人對政府的信心危機，導致英鎊彙率和政府債券價格連日重挫，以及國際金融市場的急劇動蕩，英國央行還曾以650億英鎊（約合730億美元）出面護盤，以防止市場因過度震蕩而失序。

由於民眾對“迷你預算案”的反應令政府信譽嚴重受損，執政黨保守黨內的國會議員開始質疑經濟振興計畫的可行性，並認為取消這一計畫已經難以避免。

“所以現在是‘過一天算一天’，”路透社引述一位不願具名的保守黨議員的話說。

雖然取消最高45%個人所得稅稅率只佔整體價值450億英鎊減稅額中的20億英鎊，但這卻是整個減稅方案中爭議最大的一個內容。市場對減稅方案反應強烈，是因為政府並未清楚表明它將通過什麼有效的方法填補因減稅而失去的收入。

僅僅在一天前，特拉斯在接受電視採訪時還信誓旦旦地為降低最高個人所得稅的計畫作辯護，強調“這是是我們的稅收系統更簡單、稅率更低的整體方案的一部分”。

克沃滕在星期一發表的聲明中表示，他現在承認，此事已經分散了全力振興經濟並協助家庭度過一個艱難冬天的注意力。

“我們聽取了民意，是的，是有一些卑謙和後悔，”他在接受英國廣播公司（BBC）電台採訪時表示。“我很樂意承認這一點。”

路透社在報道中指出，英國政府在經濟政策上180度迴轉將使特拉斯和克沃滕處於更大的壓力之下。要知道這次令人尷尬的政治大迴轉發生前，英國在六年內已經換了四位首相。

克沃滕表示，他並未考慮過辭職，他是在與特拉斯首相協商後決定取消原先的決定的。

“這太離譜了，”路透社引述另一位不具名國會議員的話說。“我們已經陷於動彈不得的處境。傷害已經造成。我們現在看上去很不稱職。”

英國反對黨工黨表示，政府已經摧毀了自己的經濟信用，損壞了經濟信心。