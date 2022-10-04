安理會就烏東4地入俄召開新的會議

四地公投後

聯合國大會發言人宣布，在俄羅斯吞併烏克蘭四個地區後，聯合國大會將於周一召開新的緊急會議，討論烏克蘭局勢。

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聯合國大會主席發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）4日表示說，應烏克蘭和阿爾巴尼亞的要求，由聯合國 193 個成員國組成的大會將於周一下午 3:00（格林威治標準時間下午 7:00）舉行會議。

外交消息人士告訴媒體，在沒有結束日期的預定會議期間，預計大會將審議涉及吞併烏克蘭的決議，此前俄羅斯在安理會會議上就此問題投了否決權。

上周五，俄羅斯毫不意外地阻止了安理會通過一項譴責其吞併四個烏克蘭地區的決議。除了俄羅斯的否決權，四個國家中（中國、印度、巴西和加蓬）投了棄權票。

由美國和阿爾巴尼亞起草的決議草案呼籲所有國家和其他組織“不承認”四個地區的無禮兼並，並要求俄羅斯軍隊“立即、完全、無條件地”撤軍。

美國人在投票前曾承諾，如果俄羅斯使用否決權，議題將提交聯合國大會，每個國家都有一票，沒有否決權。

一位外交消息人士說，因此，歐盟正在與烏克蘭和其他國家合作起草新的文本草案。

對這項未來決議的投票將有可能更準確地評估俄羅斯的孤立程度，而一些發展中國家則對西方將所有注意力都集中在烏克蘭感到惱火。

今年春天，聯合國大會通過了三項關於俄羅斯入侵烏克蘭的決議，其中第三項是在四月底通過的。