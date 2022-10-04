腳踢俄國警察 美公民吉爾曼被判4年半徒刑

司法判決

俄羅斯西部沃羅涅日市（Voronezh）一座法院4日將28歲的美國公民吉爾曼（Robert Gilman）判處4年半徒刑，犯行是腳踢一名執法官員。

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法新社報導，負責調查重大罪行的調查委員會發表聲明說：“這名男子不同意當局依法採取的行動，對一名執勤的警官動粗，多次腳踢對方。”

俄羅斯國營媒體報導，這名美國男子名為吉爾曼，他的律師表示，他打算針對判決提起上訴。調查人員稱，羅伯特·吉爾曼於 2022 年 1 月 17 日在火車上的客車中“喝醉”時“猛踢”一名警察，隨後被幾名特工制服。 他被拘留，三天後被還押候審。

吉爾曼表示，俄國法庭的判決是對他的政治迫害。

律師並說，吉爾曼計畫與美國官員接觸，爭取美、俄雙方換囚。其他美國公民被關押在俄羅斯，包括女子籃球明星布蘭妮·格林納和前海軍陸戰隊保羅·惠蘭，華盛頓和莫斯科之間因俄羅斯在烏克蘭的進攻而出現極端緊張局勢。

4 月，另一名前海軍陸戰隊員美國特雷弗·里德因否認暴力而在俄羅斯被判處 9 年徒刑，他與一名俄羅斯飛行員康斯坦丁·雅羅申科交換，後者自 2010 年以來因販毒而被關押在美國。