回應對烏軍援不足質疑 法防長：法國的部分援助未公開

法國/烏克蘭/俄羅斯

針對有批評聲音認為，面對俄羅斯的入侵，法國未向烏克蘭提供足夠的軍事援助，法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）10月4日在國民議會的發言中對此作出了辯護。勒克努強調：“我們對烏克蘭作出的承諾，我們真的給予了兌現”。

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勒克努周二在法國國民議會的辯論中就法方對烏克蘭提供的軍事援助及對北約東翼的支持發表了長達6分鐘的發言。據他稱，到目前為止，法國對烏克蘭的軍事援助主要是基於三個標準。首先，“跟上需求”，對烏方所表達的需求作出回應。第二，確保對所交付武器的質量和數量“相對嚴守秘密”。最後，要遵守承諾。勒克努說：“我們對烏克蘭作出的承諾，我們真的予以了兌現”。

面對輿論指出，按照不同智庫列出的對烏軍事援助國家排名，法國與其他盟國相比排名較後的指責，勒克努稱，這些排名“只考慮到了公開的因素”。他提出：“當今，這些排名沒有考慮到法國的部分援助......這些援助未被公開”。他還回顧說，不同國家向烏克蘭提供的軍事援助內容各不相同。

勒克努舉例稱，一些國家專註對烏軍士兵的“培訓費用”或“彈藥運輸費用”，而法國卻沒有這樣做。最後，他再次強調，這些排名是基於交付的承諾，而不是基於實際的交付。勒克努堅稱，就法方而言：“按單位數量來說，（法國）承諾的東西都已提供給了烏克蘭人”。

據法新社報導，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國向烏方提供了反坦克和防空導彈、VAB裝甲運輸車、燃料、單兵裝備、大約15門155毫米TRF1牽引炮和18門射程為40公里的155毫米“凱撒”卡車炮。

一位知情人士告訴法新社稱，巴黎方面目前正考慮再向烏方提供6至12門“凱撒”卡車炮。法國還在研究向基輔提供20輛“堡壘”裝甲車的可能性。

值得一提的是，法國總理博爾內（Élisabeth Borne）當天在辯論中發言重申對烏克蘭的支持。她表示，這場戰爭“不僅是兩個國家之間的衝突，這場戰爭是為我們的價值觀而戰”。博爾內說，我們“沒有權利減弱”支持，“我們必須團結一致”。