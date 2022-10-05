北溪天然氣管

德國警方：北溪天然氣管遭國家蓄意破壞

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Photo diffusée le 27 septembre 2022 par l'armée danoise montrant la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue d'avion, au large de l'île danoise de Bornholm, en mer Baltique
Photo diffusée le 27 septembre 2022 par l'armée danoise montrant la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue d'avion, au large de l'île danoise de Bornholm, en mer Baltique © afp.com/Handout
作者： 法廣
5 分鐘

德國警方研判，連結德俄的北溪海底天然氣管遭“國家”蓄意破壞。儘管調查結果還沒出爐，愛沙尼亞點名幕後黑手是俄羅斯。

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德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，德國聯邦刑事警察局（BKA）致函全國業者指出，從準備和執行的複雜程度來看，北溪天然氣管線（Nord Stream）極有可能遭“國家”蓄意破壞，不過目前還不清楚誰是幕後黑手。

上月26日，連結德國和俄羅斯的這兩條天然氣管首度傳出洩漏，德國情報單位根據地震數據研判遭高強度炸藥破壞，不僅歐洲能源基礎建設的安全性亮起紅燈，也讓今年冬天能源供應可能出現短缺的歐洲各國陷入不安。

德國警方還警告，這起破壞事件後，海底電纜、離岸風力發電設備、液化天然氣接受站等基礎設施未來都可能成為攻擊的目標。

德國正與丹麥、瑞典合作調查幕後黑手，瑞典海軍總司令哈斯勒姆（Ewa Skoog Haslum）不願透露調查的進度，只表示瑞典已派出多艘軍艦到漏氣所在海域，提供船舶移動等數據全力協助調查。

2011年啟用的北溪1號屬國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及德國、法國、荷蘭的能源公司所有，多年來是俄國供應歐洲天然氣的主要動脈。

歐洲國家一般不願指責是俄羅斯所為，但相信幕後黑手是俄羅斯，對俄國破壞自己財產的動機眾說紛紜。

德國聯邦情報局（BND）推測，俄羅斯此舉是為了免除法律責任，因為既然天然氣管壞了，俄方在法庭上就可歸咎於不可抗力，無需再執行供氣合約。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）認為，俄國破壞天然氣管的目的是讓歐盟分心，不要再插手烏克蘭的事，同時展示俄國有能力不用軍事手段出乎意料攻擊歐洲。

派夫克接受德國《時代周報》（Die Zeit）訪問時表示，沒證據證明是俄羅斯所為，還要等調查結果，但“俄羅斯是唯一有意破壞這條天然氣管的國家”。

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