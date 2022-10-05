普京簽署烏克蘭四地兼並法案，烏克蘭軍隊不斷收復失地

俄烏戰爭

俄羅斯總統普京10月5日簽署將烏克蘭四個地區併入俄羅斯版圖的法案，以及對這四個地區的親俄羅斯領導人的任命書。但與此同時，烏克蘭總統澤連斯基宣布，烏克蘭軍隊在南部地區收複數十個被俄軍佔領的地點。烏克蘭也正努力擴大國際社會的支持。

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儘管俄羅斯試圖以操縱公民投票將四個烏克蘭地區納入版圖的努力在國際社會受到廣泛譴責，普京還是在5日正式簽署了兼並法案，並正式確認對俄羅斯在這些地區安插的領導人的任命。兼並法案涉及烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克，以及南部的赫爾松和紮波羅熱四個地區。

但兼並法案簽署並不意味着俄羅斯確實全面控制這些地區。連日來，烏克蘭軍人在赫爾松北部村莊升起烏克蘭旗幟的圖片在社交媒體上越來越多。地處頓涅茨克的戰略重鎮利曼在普京政權慶祝兼並行動的次日就已經失守。普京簽署兼並法案的前夜，烏克蘭總統澤連斯基4日又在社交媒體的每日形勢通報中宣布：烏克蘭軍隊本周在四個被宣布兼並的地區收複數十個地點，並在該國南部“快速”“強勢”推進。

烏克蘭當局收復失地的通報無意間在俄羅斯軍方的戰情通報中得到證實。從俄羅斯軍方4日的戰情地圖上看，烏克蘭軍隊正在東北部的哈爾科夫以及南部的赫爾松地區推進，而且俄軍幾乎完全撤出了它在哈爾科夫地區控制的奧什基爾河東岸。

烏克蘭當局同時也繼續在國際社會爭取支持。應烏克蘭以及阿爾巴尼亞要求，聯合國大會將在10日緊急開會。193個成員國將就俄羅斯新的兼並行動做出表態。

澤連斯基4日與印度總理莫迪電話會談，感謝印度支持烏克蘭主權及領土完整的最新立場表述。而在此之前莫迪政府一直希望在俄羅斯與烏克蘭間保持平衡。

在新一次聯大會議之前，烏克蘭外長3日已經啟程前往非洲大陸爭取支持。到目前為止，非洲大陸沒有任何國家加入美歐制裁俄羅斯的努力。